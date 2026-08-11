Перерослі огірки на пагонах забирають у рослини багато ресурсів

Рясне цвітіння та велика кількість маленьких огірочків ще не гарантують щедрого врожаю. Іноді зав’язі раптом починають світлішати, зморщуватися, засихати й відпадати. Так рослина реагує на несприятливі умови або на ситуацію, коли їй не вистачає ресурсів для розвитку всіх плодів. Як зберегти врожай, пише «Добре вдома».

Перевірте коріння

Коренева система огірків дуже чутлива до умов вирощування. Постійно вологий ґрунт, застій води, пошкодження шкідниками або розвиток кореневих хвороб можуть завадити рослині нормально отримувати воду та поживні речовини.

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Якщо земля тривалий час залишається мокрою, варто скоригувати полив і подбати про відведення зайвої води. При цьому не допускайте й тривалого пересихання грядки.

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Огляньте нижню частину стебла та поверхню ґрунту. Якщо рослини раптово втрачають пружність, листя в’яне, а зав’язі масово відмирають, причину потрібно шукати не лише в живленні.

Слідкуйте за температурою

Огірки потребують тепла для нормального росту та плодоношення. Різке похолодання, холодні ночі або полив дуже холодною водою можуть сповільнити роботу кореневої системи.

У періоди прохолодної погоди захищайте рослини агроволокном, особливо вночі. Поливайте їх водою, яка встигла прогрітися, і не проводьте зволоження холодною водою безпосередньо з джерела.

Якщо вдень тепло, а вночі температура істотно знижується, огірки можуть реагувати на такі перепади саме скиданням частини зав’язей.

Не допускайте різких змін вологості

Тривале пересихання ґрунту, після якого рослини отримують одразу велику кількість води, створює для них несприятливі умови. Огірки краще реагують на рівномірне зволоження без тривалих перерв.

У спекотну погоду перевіряйте землю не лише на поверхні, а й на глибині, де розташована основна маса коренів. Якщо ґрунт сухий, поливайте достатньо, щоб вода проникла до кореневої зони.

Після поливу поверхню ґрунту можна замульчувати. Це допоможе довше утримувати вологу та зменшить перегрівання землі.

Перевірте, чи вистачає світла

Загущені посадки також можуть стати причиною проблем із зав’язями. Коли листя перекриває одне одного, окремі частини рослини отримують недостатньо світла, а всередині густих заростей погіршується рух повітря.

Своєчасно видаляйте бур’яни та старе листя, яке вже втратило функціональність. Не допускайте надмірного загущення кущів і правильно формуйте рослини відповідно до особливостей сорту.

Особливо уважно оглядайте нижні вузли, де через затінення зав’язі можуть розвиватися гірше.

Огіркам може бракувати поживних речовин

Під час активного плодоношення рослини витрачають багато поживних елементів. Якщо запасів у ґрунті недостатньо, огіркам стає складніше одночасно підтримувати ріст пагонів, листя та великої кількості плодів.

Особливу роль у цей період відіграє калій. Він необхідний для нормального розвитку плодів і загальної стійкості рослин до несприятливих умов. Водночас не варто вносити добрива навмання: спочатку оцініть стан кущів і врахуйте, чим їх уже підживлювали.

Чим підживити огірки

Для підживлення під час плодоношення можна використовувати комплексне добриво, призначене для огірків, або склад із підвищеним вмістом калію. Застосовуйте його відповідно до дозування, зазначеного виробником.

Для кореневого підживлення також використовують монофосфат калію, якщо рослинам справді потрібне додаткове надходження калію та фосфору. Не перевищуйте рекомендовану концентрацію, адже надлишок солей у ґрунті може пошкодити корені.

Якщо є підозра на нестачу кальцію, обирайте добриво з доступною формою кальцію та застосовуйте його відповідно до інструкції. Важливо пам’ятати, що пожовтіння зав’язей не завжди означає дефіцит саме цього елемента.

Регулярно збирайте врожай

Перерослі огірки на пагонах забирають у рослини багато ресурсів. Якщо залишати їх надовго, кущ може спрямовувати значну частину поживних речовин на вже сформовані плоди, а розвиток нових зав’язей сповільнюється.

Тому під час активного плодоношення збирайте зеленці регулярно, не дозволяючи їм переростати. Частий збір стимулює рослину продовжувати формування нових плодів.

Що зробити насамперед

Якщо зав’язі почали масово жовтіти, не поспішайте одразу вносити кілька різних добрив. Спочатку перевірте вологість ґрунту, огляньте листя та стебла, оцініть стан коріння й переконайтеся, що кущам достатньо світла.

Після цього приберіть перерослі плоди, налагодьте рівномірний полив і, якщо є потреба, проведіть підживлення. У разі виявлення ознак хвороб або пошкодження шкідниками спочатку усуньте саме цю проблему.