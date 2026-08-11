У соснових лісах і молодих хвойних насадженнях варто звертати увагу на маслюки, рижики та деякі форми білого гриба

Серпень традиційно вважається одним із найщедріших місяців для тихого полювання. Тепла земля, дощі та прохолодніші ночі створюють сприятливі умови для появи багатьох видів грибів. У цей період у лісах можна зустріти білі гриби, лисички, маслюки, підберезники, підосиковики та чимало інших видів. Водночас результат походу залежить від кількості опадів, температури та того, який саме ліс ви оберете. Коли збирати гриби і де їх шукати, пише Ua.news.

Де шукати гриби в серпні

У соснових лісах і молодих хвойних насадженнях варто звертати увагу на маслюки, рижики та деякі форми білого гриба. Маслюки часто ростуть на сонячних галявинах, узліссях і ділянках із піщаним ґрунтом.

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У мішаних та листяних лісах можна зустріти білі гриби, підберезники, підосиковики й лисички. Підберезовики шукайте неподалік беріз, а підосиковики – у місцях, де ростуть осики та інші листяні дерева.

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Лисички часто утворюють великі групи на мохових ділянках у мішаному лісі. Якщо знайшли кілька грибів поруч, уважно огляньте територію навколо – неподалік можуть бути ще десятки плодових тіл.

Як погода впливає на пошук

Після тривалої спеки гриби частіше варто шукати там, де ґрунт довше залишається вологим. Це можуть бути затінені низини, яри, ділянки з товстим шаром моху та густі зарості.

Після дощів ситуація змінюється. Гриби можуть активніше з'являтися на узліссях, прогалинах і добре освітлених ділянках, де ґрунт швидше прогрівається.

Не орієнтуйтеся лише на календар. Кількість грибів у конкретному лісі значно більше залежить від температури та опадів, ніж від певної дати.

Білий гриб

У серпні в сприятливих умовах можна знайти чимало білих грибів. Вони ростуть у хвойних, листяних і мішаних лісах, часто неподалік дубів, сосен, ялин або беріз.

Якщо знайшли один молодий міцний гриб, уважно огляньте навколишню територію. Білі гриби нерідко ростуть групами або поблизу один від одного.

Підберезовики та підосиковики

Підберезники шукайте біля беріз, особливо на вологих ділянках. Підосиковики можуть рости не лише безпосередньо під осиками, а й у мішаних молодих лісах.

Молоді гриби зазвичай мають щільнішу м'якоть, тому під час збору уважно оглядайте їх на наявність пошкоджень і личинок.

Маслюки

Маслюки добре почуваються в молодих соснових насадженнях, на узліссях і сонячних галявинах. Після теплого дощу вони можуть з'являтися досить швидко, тому після опадів варто перевірити знайомі грибні місця.

Під час збору оглядайте гриби особливо ретельно. Якщо плодові тіла вже старі або сильно пошкоджені, краще залишити їх у лісі.

Лисички

Лисички можуть активно рости в серпні, особливо в мішаних і хвойних лісах. Найчастіше вони трапляються групами, тому після першої знахідки уважно обстежте прилеглу ділянку.

Збирайте лише ті гриби, у визначенні яких ви повністю впевнені. Забарвлення саме по собі не є достатньою ознакою для безпечного розпізнавання.

Рижики, грузді та опеньки

У другій половині серпня за сприятливої погоди можуть з'являтися рижики та різні види груздів. Деякі з них потребують спеціальної попередньої обробки, тому перед приготуванням обов'язково перевіряйте правила підготовки конкретного виду.

Наприкінці місяця в лісі можуть з'явитися перші осінні опеньки. Їх часто можна побачити на пнях і пошкодженій деревині, проте через схожість деяких видів особливо важливо правильно визначати гриби перед збором.

Грибний календар на серпень

11–20 серпня. За достатньої кількості опадів може розпочатися активніший ріст білих грибів, підосиковиків та інших видів. У цей період також варто перевіряти місця, де ростуть рижики та грузді.

21–31 серпня. Із похолоданням ночей та появою ранкових туманів можуть активніше з'являтися осінні види. Водночас продовжують рости лисички, маслюки та інші серпневі гриби.

Цей календар є орієнтовним, адже строки появи грибів щороку змінюються залежно від погоди та умов конкретного лісу.