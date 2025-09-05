У Червону книгу України занесено кількадесят видів грибів. Кожен з них має свій статус – зникаючий, вразливий, рідкісний. Деяким грибникам щастить зустріти червонокнижні гриби в Карпатах, зокрема на Львівщині. Проте не всі з них дотримуються правила «Помилуйся, сфотографуй і лиши» – окремі люди збирають гриби, занесені в ЧКУ, особливо їстівні, а хтось навіть спеціально «полює» на них.

ZAXID.NET розповідає, які червонокнижні гриби ростуть в Карпатах, чому їх не можна збирати та яке покарання за порушення правил.

Які червонокнижні гриби ростуть в Карпатах

У лісах Львівщини та сусідніх областей трапляється багато видів грибів з ЧКУ. Проте є ті, на які безвідповідальні грибники «полюють» найбільше. Перелік таких грибів склали фахівці «Карпатсько-Дунайської програми» разом із Василем Гелютою – завідувачем відділу мікології Інституту ботаніки імені Миколи Холодного НАН України. Серед них є і отруйні, які люди зривають просто з цікавості, не думаючи про наслідки.

Та спочатку розберемося з термінологією. Зникаючі гриби – це види, що перебувають на межі повного знищення. Тобто ще трохи людської жадібності чи нерозважливості – і їх більше не буде. Ніде й ніколи.

Вразливі види грибів – це ті, що під загрозою зникнення через низку негативних факторів, наприклад, вирубку лісів, особливо старовікових, зміну ґрунтів, кліматичні зміни і, часто, хижацьке полювання на них людьми.

Рідкісні види – такі, що мають невеликі популяції і перебувають під загрозою через особливості свого поширення, наприклад, ростуть лише в дубових лісах тощо.

Деякі гриби опинилися в Червоній книзі через природну рідкісність – це означає, що такі гриби потребують особливих умов для зростання і навіть найменші зміни в них вбивають гриб. А люди часто руйнують лісову підстилку, забруднюють повітря і воду, що призводить до зникання окремих вибагливих видів грибів і рослин.

Загалом в ЧКУ є близько пів сотні грибів, проте низка з них – отруйні і непривабливі, тож мають більше шансів на виживання. А ось перелік від «Карпатсько-Дунайської програми»:

Трутовик зонтичний (в народі – бараньоха ) – рідкісний через хижацький збір людьми і зникнення старовікових лісів;

(в народі – ) – рідкісний через хижацький збір людьми і зникнення старовікових лісів; Грифола листувата – вразливий вид, причина – збір людьми і зникнення старовікових лісів;

– вразливий вид, причина – збір людьми і зникнення старовікових лісів; Герицій коралоподібний (в народі – кораловий гриб )– вразливий через ті ж причини, що й попередні види;

(в народі – )– вразливий через ті ж причини, що й попередні види; Катателазма царська (в народі – корбан )– рідкісний через нещадний збір людьми попри заборону;

(в народі – )– рідкісний через нещадний збір людьми попри заборону; Мухомор цезаря – зникаючий вид, причина – вирубка лісів, зміна складу ґрунтів, збір людьми та природна рідкісність;

– зникаючий вид, причина – вирубка лісів, зміна складу ґрунтів, збір людьми та природна рідкісність; Боровик бронзовий – вразливий через збір людьми (його плутають з білим грибом), вирубування дубових лісів та природну рідкісність;

– вразливий через збір людьми (його плутають з білим грибом), вирубування дубових лісів та природну рідкісність; Яєшник (боровик) королівський – зникаючий через збір людьми і природну рідкісність;

– зникаючий через збір людьми і природну рідкісність; Яєшник темно-рожевий – зникаючий вид в багатьох країнах Європи через природну рідкісність та збір людьми;

– зникаючий вид в багатьох країнах Європи через природну рідкісність та збір людьми; Яєшник гірський – зникаючий через збір та зміни умов в місцях росту (яких є лише 18 по Україні);

– зникаючий через збір та зміни умов в місцях росту (яких є лише 18 по Україні); Напівборовик ямчастий – вразливий вид через все ті ж умови довкілля і людей;

– вразливий вид через все ті ж умови довкілля і людей; Червоноборовик криваво-червоний – отруйний, але все одно зникаючий, його часто пошкоджують просто з цікавості;

– отруйний, але все одно зникаючий, його часто пошкоджують просто з цікавості; Червоноборовик чортів (в народі – чортів або сатанинський гриб) – теж отруйний і зникаючий просто через людську цікавість.

Червонокнижні гриби Карпат (фото сайту Світ грибів України)

Хороші новини

Останнє оновлення Червоної книги України відбулося у 2021 році. Відтоді кілька видів грибів втратили червонокнижний статус. Це означає, що вони змогли подолати загрозу зникнення – принаймні на зараз.

Один з видів, що втратив червонокнижний статус – це малиновий мутин з родини веселкових. Вирізняється забарвленням кінчика зі слизом – він малиновий, яскраво-червоний, насичених відтінків. Має трупний запах, що, мабуть, його і врятувало.

Малиновий мутин зміг вижити у світі людей

Другий гриб, що вже не перебуває під охороною, це квітохвісник арчера, відомий багатьом під назвою «пальці диявола». Раніше цей незвичний гриб, схожий на восьминога, мав статус зникаючого. Зараз він досить поширений в карпатських лісах.

Пальцями диявола вже мало кого здивуєш

Чому не можна збирати червонокнижні гриби

Основна функція грибів у лісі аж ніяк не задовольняти людську цікавість чи бути їжею для людей. Їхня головна функція – участь у творенні нових ґрунтів. Гриби є невід’ємною частиною екосистеми, і зникнення одного ланцюжка може призвести до зникнення або зміни інших.

Щоб рідкісних і вразливих грибів ставало більше, потрібно дати їм можливість розмножуватися спорами. Це можливо лише тоді, коли гриб дозріє. Люди ж збирають гриби, коли ті молоді та гарні, чим не дають їм розмножитись. Через це десь іще в ланцюжку може виникнути дефіцит – у природі все пов’язане.

Відповідальність за збір червонокнижних грибів

Порушники червонокнижного законодавства України мають компенсувати заподіяну природі шкоду, а також несуть адміністративну відповідальність.

Частина друга статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення говорить, що за збір рослин і грибів, занесених до Червоної книги України або тих, що охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1 700 до 3 655 грн.

Сплата штрафу не звільняє від відшкодування завданих збитків – тобто доведеться також заплатити за кожний зібраний чи пошкоджений червонокнижний гриб окрему таксу.

Також додамо, що заборонено збирати будь-які гриби і будь-що інше в об'єктах заповідного режиму. Тут взагалі заборонено перебувати стороннім людям без дозволів, тож варто звертати увагу на попереджувальні таблички, інакше теж оштрафують.

Цікавість до природи має полягати не у зриванні чи пошкодженні якогось гриба, щоб «краще його роздивитись» а у знанні правил та розумінні причин і наслідків. Тож милуйтеся грибами, робіть фото з різних ракурсів, проте залиште їх рости у лісі.