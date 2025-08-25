В Україні, за даними сайту «Світ грибів України», є 125 видів отруйних грибів. Деякі з них одразу виказують свої наміри зовнішнім виглядом і неприємним запахом, інші ж, навпаки, ошатні і симпатичні. Найбільша небезпека з отруйними грибами в тому, що деякі з них напрочуд схожі на своїх неотруйних і улюблених грибниками колег. Часом розрізнити їх можна лише за малопомітними недосвідченому оку деталями.

Розповідаємо, які схожі на їстівні отруйні гриби ростуть на Львівщині та в Карпатах і як їх розпізнати.

Хороші новини

По-перше, не всі 125 видів отруйних грибів України здатні завдати смертельного удару здоровій дорослій людині. Більшість з них не смертельно чи сильно отруйні, а просто отруйні – тобто викликають розлад шлунку. Це не означає, що можна розслабитися, адже кожен організм має індивідуальні особливості, і те, що одного відправить просто в туалет, іншого може вкласти в лікарню.

По-друге, авторка блогу «Грибна країна» Вікторія Гордієнко проаналізувала перелік отруйних грибів України – 123 види з них є пластинчастими, а серед губчастих таких лише два. Отже, менш ризиковано збирати в лісі губчасті гриби. Щоправда, багато з них неїстівні – не отруйні, а дуже несмачні, найчастіше – гіркі, чим можуть зіпсувати решту знахідок. Та принаймні це не смертельно.

Галерина, фламуліна, гіфолома

Це не нова популярна пісня і не відьомське закляття. Це – попередження. Галерина оторочкувата або облямована – смертельно отруйний гриб, що легко сплутати із зимовими опеньками (фламуліною).

Як відрізніти смертельно отруйну галерину від смачної фламуліни? Зимові опеньки з’являються пізно восени і взимку, галерина в цей час практично не росте. Хоча у теплі зими це може не спрацювати.

Смертельно отруйна і схожа на опеньки галерина оторочкувата

Основна відмінність, ідеться на ютуб-каналі «гРибний день», це те, що галерина має спідничку (мембранне кільце) на ніжці, якої у фламуліни не зустрінеш.

Якщо ж спіднички не видно, то видати смертельно отруйну галерину може ніжка – вона білувата і вкрита павутинкою, на відміну від оксамитової ніжки коричневих відтінків у фламуліни. Також пластинки в галерини візуально спускаються від центру до країв шапинки, а в опеньків – ідуть до верху, під шапочку.

Не смертельно, але все ж отруйним грибом є і Hypholoma fasciculare, що відомий також як опеньок сірчано-жовтий через схожість з тими ж популярними грибами. Відмінність зимового опенька від гіфоломи:

більш яскравий колір шапинки;

неоднорідний колір ніжки – від світлішого біля шапинки до темнішого внизу;

світлі спори та наявність лусочок на шапинці.

Також фламуліна має приємний грибний запах, а гіфолома – смердить.

Отруйний опеньок сірчано-жовтий

Легко помітна відмінність між справжніми й несправжніми опеньками – колір пластинок. У сірчано-жовтого опенька пластинки спочатку сірчано-жовті, а потім сіріють, і, зрештою, стають бурими й навіть оливково-чорними. У справжніх опеньків пластинки спочатку світло-жовті, кремові, потім стають оранжевими, в старих грибів – з рудими плямами.

Пластинки отруйного опенька сірчано-жовтого

Бліда смерть

Про смертельну отруйність блідої поганки знають всі, і, здається, кожен обходить її стороною, щоб навіть не наближатися. Проте все ж деякі грибники можуть сплутати бліду поганку з такими грибами:

зелена сироїжка;

печериця звичайна;

рядовка сизувата або зелена;

парасолька.

Лише 30 грамів блідої поганки (Amanita phalloides або зелений мухомор) здатні вбити дорослу здорову людину.

Головна відмінність блідої поганки від інших грибів – яйцеподібний мішечок, з якого вона росте. Тож схожі гриби краще розкопати, а не просто зрізати в кошик.

Бліда поганка має в основі «яйце» воно може ховатися під землею

Чортів гриб!

Так можна сказати про гіркий гриб, що зіпсував кошик білих, а також про Rubroboletus satanas. Ще одна назва – сатанинський гриб або сатанинський боровик. Це якраз один з двох видів отруйних губчастих грибів в Україні. Після відварювання кількість отрути в ньому зменшується, але приємного там все одно мало.

Чортів гриб є родичем білого гриба, іноді його можна сплутати з дубовиком крапчастим – в обох характерною ознакою є червоне забарвлення ніжки, проте дубовик (він же – синяк) – це умовно-їстівний гриб другої категорії.

Відрізнити сатанинський боровик від інших родичів можна за кольором шапинки. Вона може бути білою, брудно-сірою, з жовтими або зеленими розводами. А ще він погано пахне.

Сатанинський боровик або чортів гриб

Строчок vs зморшок

Строчок звичайний (Gyromitra esculenta) та інші види строчків належить до неїстівних отруйних грибів. Недосвідчені грибники можуть сплутати його зі зморшком звичайним (Morchella vulgaris), що є умовно-їстівним грибом четвертої категорії й цінується прихильниками народної медицини.

Ще одна назва, що добре характеризує отруйний строчок, – «телячі тельбухи». На відміну від строчка, зморшок має гарно упорядковані складочки на акуратному яйцеподібному капелюшку.

Отруйний строчок нагадує телячі тельбухи - це його друга назва

Зморшок росте лише навесні та виглядає акуратно і привабливо

Окрім того, зморшок росте лише з кінця квітня до кінця травня, зустрічається в листяних лісах, на лісових галявинах і навіть в садах. А от отруйний строчок звичайний та його брати-строчки полюбляють хвойні ліси, місця поблизу пнів і мертвої деревини, на вигорілих чи вирубаних ділянках лісу.

Вовк в овечій шкурі

Багато людей звикли вважати печериці найбільш безневинними грибами, від яких не варто чекати «підстави». Так, якщо ви купуєте їх в супермаркеті. Якщо ж збираєте в природі, то будьте уважні – серед багатьох видів печериць є й отруйні, як-от печериця жовтошкіра або печериця рудіюча (Agaricus xanthodermus). Цей гриб росте по всій Україні в садах, парках, на луках, в лісах впродовж липня-жовтня.

Сімейка підступних отруйних печериць рудіючих

Сестрою-близнючкою отруйної печериці є їстівна білосніжна печериця – одвічна історія про добру і злу сестру. Відрізнити рудіючу печерицю можна передусім за неприємним хімічним запахом, що може нагадувати акрилову фарбу. Та найкращий спосіб розпізнати цей отруйний гриб – розрізати його. Пошкоджена частина отруйної печериці жовтіє. При варінні цей гриб також повністю змінює забарвлення на жовте, йдеться на сайті «Світ довкола».

На розрізі чи зламі печериці рудіючої проявляються жовті плями

Підкладна свиня

Лисички – одні з найбільш популярних грибів, чий смак подобається майже всім. Їх легко знайти в лісі та просто й швидко готувати. Проте часом ці популярні гриби можна сплутати з лисичками несправжніми, особливо, якщо око не натреноване відрізняти ці два види.

Хоча несправжня лисичка – не смертельно отруйна, проте підкосити здоров’я може. Як розрізнити їстівну і неїстівну лисичку, пояснюють в Карпатському національному біосферному заповіднику.

Несправжня лисичка, на відміну від справжньої, має неприємний відштовхуючий запах, а також більш яскраве забарвлення – навіть помаранчеве. М'якуш отруйного гриба – повністю жовтий, а при натисканні на нього колір не змінюється, тоді як у їстівних лисичок – рожевіє.

Несправжня лисичка, вона ж свинуха, має надто яскравий колір

До слова, латинська назва лисички несправжньої – Hygrophoropsis aurantiaca, а в народі її називають свинухою. Це дуже нагадує ситуацію з благородними і свинячими трюфелями в Карпатах. Вважайте, щоб вам не підклали свиню.

Туалет замість зцілення

Багато грибників полюбляють гриб-дощовик (головач гігантський або ж порхавка). Це їстівний гриб з родини печерицевих, якому приписують здатність виводи з організму токсини та важкі метали. З цього гриба роблять настоянки та інші цілющі зілля, а молоді екземпляри їдять.

Навіть у цього гриба із, здавалося б, унікальною зовнішністю є отруйні двійники. Наприклад, псевдодощовик – Scleroderma verrucosum (склеродерма бородавчаста). Відрізнити отруйний гриб від їстівного можна за більш щільною оболонкою і за кольором спор: якщо розламати гриб – в отруйного дощовика вони чорніють з віком.

Псевдодощовик

***

Світ грибів може бути схожим на людський – не одразу помітно, кого слід остерігатися, проте деталі все ж видають поганців.

Фото з сайтів «Світ грибів України» та «В лісі»