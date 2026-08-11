У період формування качана не варто без потреби вносити велику кількість азотних добрив

У серпні пізня капуста активно нарощує листя та формує качани, тому саме зараз важливо не залишати рослини без уваги. Надлишок азоту, нерівномірний полив і загущені посадки можуть призвести до пухких головок, тріщин та появи гнилі. Водночас рослинам потрібне достатнє живлення та стабільна вологість ґрунту. Як доглядати за капустою наприкінці літа, пише «Улюблена».

Не перестарайтеся з азотом

У період формування качана не варто без потреби вносити велику кількість азотних добрив. Надлишок азоту може сприяти активному росту листя, тоді як качан залишатиметься пухким.

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Якщо рослини вже добре розвинені, звертайте увагу на комплексне живлення з достатньою кількістю калію та фосфору. Калій бере участь у багатьох процесах життєдіяльності рослини та допомагає їй краще переносити несприятливі умови.

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Для підживлення можна використати деревну золу. Розведіть приблизно одну склянку просіяної золи у 10 л води, дайте суміші настоятися та внесіть її під корінь по попередньо зволоженому ґрунту.

Не варто надмірно захоплюватися будь-яким одним видом підживлення. Орієнтуйтеся на стан рослин і потреби конкретного ґрунту.

Слідкуйте за рівнем бору

Бор потрібен рослинам у невеликих кількостях, але його нестача може негативно впливати на розвиток капусти. За появи характерних ознак дефіциту доцільність такого підживлення краще оцінювати з урахуванням стану рослин і складу ґрунту.

Якщо ви використовуєте борну кислоту, дотримуйтеся дозування, зазначеного на упаковці конкретного засобу. Не збільшуйте концентрацію самостійно, адже надлишок бору також може нашкодити рослинам.

Поливайте рівномірно

У серпні капуста потребує достатньої кількості вологи, особливо під час активного формування качанів. Проте постійно перезволожений ґрунт так само небажаний, як і тривала посуха.

Намагайтеся поливати рослини регулярно, не допускаючи різких переходів від сильного пересихання до надмірного зволоження. Саме такі перепади можуть сприяти розтріскуванню качанів.

Після поливу обережно розпушуйте ґрунт, якщо на його поверхні утворилася кірка. Це допоможе зберегти структуру землі та забезпечити коріння повітрям.

Захищайте качани від шкідників

Гусінь, слимаки та інші шкідники можуть пошкоджувати листя та самі качани. Через механічні пошкодження тканини рослини стають вразливішими до інфекцій і загнивання.

Регулярно оглядайте капусту та прибирайте гусінь, яйцекладки й сильно пошкоджене листя. Не залишайте біля грядки рослинні рештки, у яких можуть ховатися шкідники.

Для боротьби зі слимаками використовуйте дозволені засоби відповідно до інструкції. Якщо обираєте механічні способи захисту, регулярно оновлюйте їх після дощу.

Не допускайте застою води

Капуста любить вологий ґрунт, але її коренева система потребує доступу повітря. Якщо вода довго стоїть біля рослин, це створює несприятливі умови для коріння та може сприяти розвитку гнилі.

Перевірте, чи добре відводиться вода після поливу або дощу. Якщо на грядці постійно утворюються калюжі, варто подбати про дренування та структуру ґрунту.

Також регулярно прибирайте пожовкле або пошкоджене листя, особливо те, яке торкається землі. Не робіть цього масово без потреби, здорове зелене листя залишається важливим для живлення рослини.

Не створюйте зайву вологість біля качанів

У серпні не варто без потреби засипати основу рослини великою кількістю землі, особливо якщо ділянка погано відводить воду. Надмірне накопичення вологи біля нижніх листків може створити сприятливі умови для розвитку гнилі.

Натомість підтримуйте ґрунт пухким, стежте за поливом і не допускайте застою води. Якщо рослини потребують підгортання через особливості сорту чи вирощування, виконуйте його обережно та зважайте на вологість ґрунту.