Духовка стане зручним варіантом, якщо потрібно одночасно підготувати багато банок або велику тару

Підготовка банок – один із найважливіших етапів домашньої консервації, але вона не обов'язково має забирати багато часу. Замість тривалого кип'ятіння великої кількості тари можна скористатися духовкою, мікрохвильовою піччю або стерилізацією парою. Який спосіб обрати, пише «Час дій».

Як підготувати банки

Спочатку уважно огляньте скляну тару. Не використовуйте банки зі сколами, тріщинами чи іншими пошкодженнями, адже під час нагрівання вони можуть луснути.

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Ретельно вимийте банки від залишків їжі та жиру. Для цього можна скористатися харчовою содою, після чого добре прополощіть тару чистою водою.

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Особливу увагу приділіть різьбі та краям банок. На них не повинно залишатися забруднень, оскільки це може завадити герметичному закриванню.

Стерилізація в мікрохвильовій печі

Мікрохвильова піч зручна, коли потрібно швидко підготувати невелику кількість банок. Перед початком переконайтеся, що тара не має металевих елементів і підходить для такого нагрівання.

Налийте в кожну банку приблизно 1,5–2 см води. Не ставте суху тару в мікрохвильову піч, оскільки нерівномірне нагрівання може призвести до пошкодження скла.

Розмістіть банки в печі так, щоб вони не торкалися її стінок. Увімкніть максимальну потужність приблизно на 3–5 хвилин.

Дочекайтеся, поки вода закипить і всередині утвориться пара. Після завершення обережно дістаньте банки сухими прихватками, вилийте воду та поставте тару на чисту суху поверхню.

Стерилізація в духовці

Духовка стане зручним варіантом, якщо потрібно одночасно підготувати багато банок або велику тару. Ретельно вимиті банки розставте на решітці або деку.

Не ставте холодні банки в уже розігріту духовку. Помістіть їх у холодну духовку, а потім встановіть температуру приблизно 110–120 °C.

Прогрівайте тару близько 15–20 хвилин. Після цього вимкніть духовку та залиште банки всередині на деякий час, щоб вони поступово охололи.

Не виймайте гаряче скло та не ставте його одразу на холодну або мокру поверхню. Різкий перепад температур може спричинити появу тріщин.

Стерилізація парою

Класичний спосіб можна зробити зручнішим за допомогою спеціальної накладки на каструлю. Налийте воду в каструлю, доведіть її до кипіння та встановіть зверху накладку з отвором для банки.

Поставте чисту банку отвором униз і прогрівайте її парою приблизно 10 хвилин для тари об'ємом 0,5 л, 15 хвилин для літрової та 20–25 хвилин для банок об'ємом 2–3 л.

Готова банка буде дуже гарячою, а на її внутрішніх стінках утворяться краплі конденсату. Обережно зніміть тару сухими прихватками та поставте на чистий сухий рушник.

Як підготувати кришки

Металеві кришки не можна ставити в мікрохвильову піч. Не варто також прогрівати їх у духовці, особливо якщо вони мають гумові ущільнювачі.

Найпростіше скласти кришки в каструлю, залити водою та прокип'ятити приблизно 5–10 хвилин. Робіть це безпосередньо перед закриванням банок, щоб кришки залишалися чистими та гарячими.

Перед використанням перевірте кришки на наявність пошкоджень і деформацій. Для консервації беріть лише ті, які щільно прилягають і не мають дефектів.