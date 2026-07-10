Під час приготування маринаду важливо дотримуватися правильних пропорцій

Від правильного співвідношення солі, цукру та оцту залежить смак консервованих овочів. Саме тому під час приготування маринаду важливо дотримуватися правильних пропорцій, а не додавати інгредієнти навмання. ТСН розповідає, які ідеальні пропорції маринаду для консервації.

Для приготування класичного маринаду на 1 літр води знадобляться:

2 столові ложки солі. 2 столові ложки цукру. 2 столові ложки 6% оцту.

Такий варіант підходить для консервування більшості овочів. Важливо пам’ятати, що якщо ви заливаєте оцет безпосередньо до банки, то на однолітрову банку потрібна всього 1 столова ложка 6% оцту.

Щоб зробити маринад запашнішим, можна використовувати такі інгредієнти як чорний перець горошком, лавровий лист, гвоздику, часник, кріп (парасольки або насіння), гірчицю (суха або насіння) або насіння коріандру. Часник може розм’якшувати огірки, тому багато класти його не потрібно.

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На літрову банку можна додати 2–3 листки смородини, 2–3 листки вишні, 1 листок хрону, 2–3 зубчики часнику, 2 лаврові листки та 1 парасольку кропу. Якщо ви хочете отримати хрусткі огірки використовуйте листя смородини та хрону, а для запашних огірків – листя дуба й вишні.