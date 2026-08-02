Перед повним вимкненням кондиціонера рекомендують виконати ще один простий крок

Після охолодження приміщення багато людей просто вимикають кондиціонер. Однак такий спосіб може сприяти накопиченню вологи всередині пристрою, що створює сприятливі умови для появи плісняви та неприємного запаху. Щоб цього уникнути, перед повним вимкненням кондиціонера рекомендують виконати ще один простий крок. Blikk розповідає, яку помилку ви робите, вимикаючи кондиціонер.

Чому після роботи в кондиціонері залишається волога?

Коли кондиціонер охолоджує повітря, він також видаляє з кімнати велику кількість вологи. І частина цієї вологи виходить через дренажну трубку, проте певна її невелика кількість залишається всередині пристрою.

І якщо пристрій негайно вимкнути, волога залишиться всередині корпуса, створюючи сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів.

Як правильно вимикати кондиціонер?

Більшість виробників радять перед остаточним завершенням роботи кондиціонера увімкнути режим вентилятора на кілька хвилин або активувати функцію самоочищення, яка може називатися Self Clean, Clean, X-Fan чи Frost Clean залежно від конкретної моделі. Ця процедура ретельно висушує внутрішні елемент системи та суттєво зменшує кількість залишкової вологи.

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Варто також зазначити, що багато сучасних кондиціонерів виконують цей процес в автоматичному режимі, тому продовжують працювати ще кілька хвилин після вимкнення. Через це чимало користувачів думають, що пристрій не реагує на команду, хоча насправді він завершує цикл сушіння.