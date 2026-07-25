Під час активного росту та цвітіння томати потребують збалансованого живлення

Коли томати вже сформували більшість плодів і активно переходять до дозрівання, їхні потреби в поживних речовинах змінюються. На цьому етапі рослинам уже не потрібна велика кількість азоту, адже він стимулює ріст зеленої маси. Натомість особливого значення набуває калій, який допомагає плодам наливатися, покращує їхній смак і сприяє рівномірному достиганню. Саме тому наприкінці літа варто провести фінальне підживлення. Більше про це пише ТСН.

Чому під час плодоношення потрібен саме калій

Калій відіграє важливу роль у переміщенні поживних речовин усередині рослини. Завдяки йому продукти фотосинтезу, які накопичилися в листі та стеблах, спрямовуються до плодів. У результаті помідори швидше набирають масу, стають соковитішими та накопичують більше природних цукрів.

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Водночас варто пам'ятати, що калій не збільшує розмір плодів сам по собі. Він лише допомагає рослині ефективніше використати власні ресурси для формування врожаю.

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Чим підживити помідори

Одним із найкращих добрив у цей період вважається сульфат калію. Він добре засвоюється рослинами, не містить хлору та підходить для більшості сортів томатів.

Для приготування робочого розчину розчиніть 20 грамів сульфату калію (приблизно одну столову ложку з невеликою гіркою) у 10 літрах води.

Під кожен кущ виливайте від 700 мілілітрів до 1 літра розчину. Великі рослини потребують більшої кількості, тоді як компактним кущам достатньо меншої норми.

Коли проводити підживлення

Вносити калійне добриво найкраще після звичайного поливу або після дощу, коли ґрунт добре зволожений. Це допоможе захистити кореневу систему та забезпечить рівномірне засвоєння поживних речовин.

Процедуру бажано виконувати ввечері або в похмуру погоду, щоб волога не випаровувалася надто швидко.

Які добрива використовувати до плодоношення

Під час активного росту та цвітіння томати потребують збалансованого живлення. Саме тоді доречно використовувати комплексні добрива з приблизно однаковим вмістом азоту, фосфору та калію.

Після початку масового наливу плодів кількість азоту варто зменшити, щоб рослина не витрачала сили на нарощування листя замість формування врожаю.