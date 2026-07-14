Якщо вчасно звернути увагу на перші ознаки, можна уникнути дорогого ремонту

Кондиціонер нерідко попереджає про несправності ще до того, як повністю виходить із ладу. Якщо вчасно звернути увагу на перші ознаки, можна уникнути дорогого ремонту та зберегти ефективно роботу приладу. Southern Living розповідає про 5 тривожних сигналів, які не варто ігнорувати.

Слабкий потік повітря.

Однією з перших ознак проблем є зменшення потоку повітря, що надходить із вентиляційних отворів. Якщо кімнати, які раніше швидко охолоджувалися, тепер здаються задушливими, ваша система скоріш за все не в змозі забезпечити належну циркуляцію повітря.

Слабкий потік повітря може бути спричинений кількома проблемами, зокрема заміченими повітряними фільтрами, заблокованими вентиляційними каналами, несправними двигунами вентиляторів або замерзлими теплообмінниками випарника.

Дивні звуки.

Кондиціонери ніколи не працюють безшумно, але незвичайні звуки не слід ігнорувати. Удари, брязкання, скрегіт, писк або дзижчання часто свідчать про те, що щось усередині системи розхиталося або пошкодилося.

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Неприємні запахи.

Кондиціонер не повинен видавати жодних запахів. Якщо ви відчуваєте запах затхлості щоразу, коли система вмикається, це може свідчити про появу цвілі або грибка всередині пристрою. Запах горілого може викликати ще більшу стурбованість і вказувати на перегрів компонентів або проблеми з електропроводкою.

Витік води навколо пристрою.

Якщо ви помітили невелику калюжу біля кондиціонера, його слід перевірити. Витік води часто трапляється, коли забиваються трубопроводи для відведення конденсату або коли компоненти всередині системи погано працюють.

Раптове зростання рахунків за електроенергію.

Якщо ваші рахунки за комунальні послуги раптово зросли без істотних змін у споживанні, можливо, у цьому винен саме кондиціонер. У міру старіння систем або виникнення механічних несправностей кондиціонер часто споживає більше енергії для забезпечення того самого рівня охолодження.

Постійне підвищення рахунків часто свідчить про те, що система давно потребує технічного обслуговування.