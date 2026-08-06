Важливо дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб відіпрати брудні речі з першого разу

Капсули для прання спрощують догляд за одягом, адже містять уже відміряну кількість мийного засобу всередині. Проте для ефективного прання важливо правильно їх використовувати. УНІАН розповідає, як користуватися капсулами для прання.

Як правильно використовувати капсули для прання?

Важливо дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб відіпрати брудні речі з першого разу:

Дістаньте одяг із пральної машини. Дістаньте гелеву капсулу. Розмістіть її біля задньої стінки барабана. Поверніть одяг назад. Закрийте дверцята та поставте потрібний режим і ввімкніть машинку.

Такий порядок дій допомагає капсулі швидше контактувати з водою та повністю розчинитися під час прання.

Скільки капсул використовувати?

У більшості випадків достатньо однієї капсули на одне прання. Тобто однієї капсули вистачить для роботи з 4–5 кілограмами одягу.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Якщо барабан повністю заповнений, виробник може рекомендувати використовувати дві капсули. У такому разі варто дотримуватися інструкцій на упаковці.