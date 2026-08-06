Деякі додатки, браузери та месенджери, пропонують окремі налаштування для очищення кешу

Якщо смартфон почав працювати повільніше, а вільного місця майже не залишилося, причиною може бути накопичений кеш. УНІАН розповідає, як очистити кеш, щоб покращити продуктивність телефона.

Як очистити кеш застосунків?

Щоб видалити накопичені тимчасові файли на Android, потрібно:

Відкрити «Налаштування». Перейти до розділу «Сховище». Вибрати «Додатки». Відкрити застосунок, який займає багато місця. Натиснути «Очистити кеш».

Щоб видалити накопичені тимчасові файли на iOS, потрібно просто зайти в розділ «Загальні», потім обрати «Сховище iPhone». Обрати потрібний застосунок, який займає багато місця та натиснути «Очистити кеш».

Як очистити кеш у різних застосунках?

Деякі додатки, браузери та месенджери, пропонують окремі налаштування для очищення кешу без втрати даних.

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Як очистити кеш у месенджерах:

Telegram: «Налаштування» → «Дані та пам'ять» → «Використання пам'яті». WhatsApp: «Налаштування» → «Дані та сховище» → «Керувати сховищем». Viber: «Ще» → «Налаштування» → «Пам'ять».

Як очистити кеш у браузері: