Якщо пристрій не підтримує карту пам’яті, збільшити доступний простір можна іншими способами

Коли на смартфоні майже не залишається вільного місця, він може почати працювати повільніше, а встановити нові файли чи програми стане доволі складно. Якщо пристрій не підтримує карту пам’яті, збільшити доступний простір можна іншими способами. BGR розповідає, що робити, якщо на телефоні немає місця.

Перенесіть файли у хмарне сховище.

Один із найпростіших способів звільнити пам’ять – перенести фотографії, відео та інші файли до хмарного сховища. Таким чином ви звільните достатньо місця, для встановлення нових програм.

Скористайтеся USB-флешку з роз’ємом USB Type-C.

Ще один варіант – зовнішній накопичував. Таку флешку можна під’єднати безпосередньо до смартфона й перенести на неї великі файли через вбудований файловий менеджер.

Обсяг пам’яті таких накопичувачів може сягати 1 ТБ, однак швидкість передачі даних у них зазвичай нижча, ніж у портативних SSD.

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Зберігайте великі обсяги даних на портативному SSD.

Якщо вам потрібно регулярно копіювати великі обсяги інформації, краще обрати портативний SSD. Він забезпечує значно вищу швидкість читання та запису, а за обсягом пам’яті не поступається флешкам.