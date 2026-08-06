Перліт можна використовувати майже для всіх культур

Перліт уже давно став незамінним помічником для багатьох садівників і любителів кімнатних рослин. Його додають до ґрунтових сумішей, щоб зробити землю більш пухкою, покращити доступ повітря до коренів і допомогти рослинам ефективніше використовувати вологу. Хоча сам перліт не містить поживних речовин, він створює оптимальні умови для розвитку кореневої системи та зменшує ризик багатьох проблем під час вирощування рослин. Більше про це пише «Квітонька».

Що таке перліт

Перліт – це природний вулканічний мінерал. Після спеціальної термічної обробки він перетворюється на легкі білі гранули з пористою структурою. Саме завдяки численним порам матеріал добре вбирає воду, а потім поступово віддає її рослинам.

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Для вирощування квітів, розсади та овочевих культур використовують лише агроперліт. Будівельний або технічний перліт для цього не підходить.

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Які переваги має перліт

Агроперліт значно покращує структуру ґрунту. Він запобігає ущільненню землі, забезпечує доступ кисню до коренів і допомагає уникнути застою води після поливу.

До основних переваг належать:

покращує повітропроникність ґрунту;

допомагає рівномірніше розподіляти вологу;

зменшує ризик загнивання кореневої системи;

не допускає утворення твердої кірки на поверхні ґрунту;

сприяє швидшому укоріненню живців;

не змінює кислотність більшості ґрунтових сумішей.

Для яких рослин підходить

Перліт можна використовувати майже для всіх культур. Особливо добре на нього реагують:

кімнатні декоративні рослини;

розсада овочів;

орхідеї;

сукуленти й кактуси;

фіалки;

бегонії;

пеларгонії;

овочеві культури у відкритому ґрунті та теплицях.

Також його часто застосовують для пророщування насіння та укорінення живців.

Як правильно використовувати перліт

Найчастіше агроперліт змішують із ґрунтом. Для більшості кімнатних рослин достатньо, щоб його частка становила приблизно 20–30% від загального об'єму субстрату.

Його також використовують:

для вирощування живців, змішуючи з торфом у співвідношенні 1:1;

для зберігання цибулин і бульб, пересипаючи їх сухими гранулами;

як мульчу, насипаючи тонкий шар на поверхню ґрунту в горщиках.

Перед використанням матеріал бажано трохи зволожити, щоб дрібний пил не розлітався.

Чи можна використовувати разом із добривами

Перліт не вступає в реакцію з більшістю добрив і не впливає на їхню дію. Навпаки, він допомагає довше утримувати вологу разом із розчиненими поживними речовинами біля кореневої системи, що покращує їх засвоєння.

Водночас важливо пам'ятати, що сам перліт не містить поживних елементів, тому регулярні підживлення залишаються необхідними.

Які є недоліки

Попри численні переваги, перліт має кілька особливостей. Під час роботи сухі гранули можуть пилити, тому перед використанням їх рекомендують злегка змочити водою.

Не варто також додавати занадто багато перліту. Якщо його в суміші понад половину об'єму, вода швидко проходитиме крізь субстрат, і коріння не встигатиме отримувати достатньо вологи.

Чим можна замінити перліт

Найпоширенішою альтернативою є вермикуліт. Він також покращує структуру ґрунту, але затримує більше води. Іноді використовують промитий крупнозернистий пісок, хоча він значно поступається перліту за здатністю забезпечувати аерацію коренів.