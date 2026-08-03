Якщо ґрунт повністю пересох або втратив свої властивості, пересадіть рослину в новий пухкий субстрат

Повернувшись із відпустки або пропустивши кілька поливів у спекотну погоду, можна побачити неприємну картину: листя висохло, пагони поникли, а рослина здається повністю загиблою. Проте не варто поспішати позбуватися вазона. У багатьох випадках навіть сильно пересохла рослина здатна відновитися, якщо її коренева система ще жива. Як діяти у такому випадку, пишуть «Новини.Info».

Як перевірити, чи рослину ще можна врятувати

Насамперед уважно огляньте стебла. Злегка подряпайте кору нігтем. Якщо під верхнім шаром видно зеленувату тканину, рослина ще жива. Якщо верхня частина повністю висохла, перевірте нижню частину стебла ближче до основи – саме там часто зберігаються живі тканини.

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Також варто оцінити стан коріння. Здорові корені залишаються світлими, пружними та щільними. Якщо ж вони почорніли, стали м'якими або легко розсипаються, шансів на відновлення значно менше.

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Видаліть усі відмерлі частини

Якщо рослина ще має живі тканини, обріжте все сухе й пошкоджене.

Видаліть:

сухе листя;

відмерлі пагони;

зламані гілочки;

нежиттєздатні корені.

Не бійтеся обрізати досить сильно. Багато кімнатних рослин здатні випустити нові пагони навіть після значного укорочення.

Пересадіть рослину у свіжий субстрат

Якщо ґрунт повністю пересох або втратив свої властивості, пересадіть рослину в новий пухкий субстрат.

Перед пересаджуванням очистьте коріння від залишків старої землі та видаліть усі відмерлі частини. Якщо земляна грудка пересохла настільки, що майже не вбирає воду, її можна занурити у воду приблизно на 20–30 хвилин, щоб волога рівномірно просочила субстрат.

Після цього дайте зайвій воді стекти.

Правильно полийте

Після пересаджування не варто рясно заливати рослину. Ґрунт має бути рівномірно вологим, але не перезволоженим.

Надлишок води особливо небезпечний для ослабленого коріння, адже може спричинити його загнивання.

Створіть сприятливі умови

Поставте вазон у тепле місце з яскравим розсіяним освітленням. На період відновлення уникайте прямих сонячних променів, адже вони створюють додатковий стрес для ослабленої рослини.

Якщо повітря в приміщенні дуже сухе, бажано трохи підвищити його вологість, особливо для тропічних видів.

Не поспішайте з підживленням

Одразу після відновлення поливу чи пересаджування добрива вносити не потрібно. Ослаблена коренева система ще не здатна повноцінно засвоювати поживні речовини.

Підживлення варто відкласти щонайменше на кілька тижнів, до появи нових листків або молодих пагонів.