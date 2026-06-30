За кілька днів до подорожі варто припинити внесення добрив

Літня відпустка часто приносить власникам кімнатних рослин додаткові турботи. Багато хто хвилюється, чи витримають вазони кілька тижнів без поливу та догляду. Насправді більшість кімнатних культур можуть спокійно пережити відсутність господарів, якщо підготувати їх заздалегідь. Достатньо дотримуватися кількох простих правил і вибрати відповідний спосіб зволоження. Детальніше про це пише «Яскрава клумба».

Як підготувати рослини перед від'їздом

За кілька днів до подорожі варто припинити внесення добрив. Підживлення стимулює активний ріст, через що рослини починають споживати більше води.

Також необхідно оглянути вазони, видалити сухе листя та відцвілі бутони. Чисті й здорові рослини легше переносять нестачу догляду та краще зберігають вологу.

Перед від'їздом горщики бажано розташувати ближче один до одного. Це допоможе створити більш вологий мікроклімат і зменшить випаровування води.

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Чому варто прибрати рослини від сонця

Під прямими сонячними променями ґрунт висихає значно швидше. Тому перед поїздкою вазони краще відсунути від південних вікон або затінити кімнату легкими фіранками.

Рослини отримуватимуть достатньо світла, але витрачатимуть менше вологи. Водночас не варто залишати їх у повній темряві.

Полив перед відпусткою

Якщо відсутність триватиме лише кілька днів, достатньо добре полити рослини безпосередньо перед від'їздом.

Надмірне зволоження може бути небезпечнішим за короткочасну посуху. Застій води часто призводить до загнивання коренів і погіршення стану рослин.

Саморобний полив із пластикової пляшки

Одним із найпростіших способів підтримувати вологість є використання пластикової пляшки. У кришці роблять невеликий отвір, наповнюють ємність водою та встановлюють її шийкою вниз у ґрунт.

Вода поступово надходить до коренів, підтримуючи оптимальну вологість протягом кількох днів або навіть тижня залежно від об'єму пляшки.

Гнотовий полив

Для цього способу використовують шнур або мотузку, які одним кінцем занурюють у ємність із водою, а іншим – у ґрунт.

Завдяки капілярному ефекту вода поступово надходить до кореневої системи. Такий метод добре підходить для спатифілумів, фікусів, папоротей, бегоній та інших вологолюбних рослин.

Полив через піддон або ванну

Якщо рослин багато, можна використати широку ємність або ванну. На дно кладуть рушники, добре змочують їх водою та розміщують зверху горщики з дренажними отворами.

Волога поступово надходитиме до ґрунту, а навколо рослин утвориться більш вологе повітря. Водночас цей спосіб не підходить для кактусів і більшості сукулентів.

Які рослини потребують особливої уваги

Вологолюбні культури, такі як спатифілуми, папороті, хлорофітуми або фікуси, потребують додаткового зволоження під час тривалої відсутності господарів.

Сукуленти та кактуси, навпаки, значно легше переносять нестачу води. Для них надлишок вологи може бути небезпечнішим, ніж короткочасне пересихання ґрунту.

Правильна підготовка та обраний спосіб поливу допоможуть кімнатним рослинам легко пережити відпустку, а після повернення додому вони й надалі тішитимуть здоровим виглядом і яскравою зеленню.