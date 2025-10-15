Найбільша частка витрат припадає на нагрів води

У багатодітних сім’ях або великих родинах прання може «з’їдати» значну частину домашнього бюджету. Але деякі прості прийоми допомагають заощадити на електроенергії, не втрачаючи якості прання. Про них пише «24 Канал».

Прання при 30°C замість 40°C

Найбільша частка витрат припадає на нагрів води. Якщо перейти з типових 40°C до 30°C для стандартного прання, зекономлену енергію помітять уже у наступних рахунках. Сучасні пральні засоби справляються з плямами навіть при нижчій температурі. Крім того, для більшості тканин рекомендованою температурою прання є саме 30°C.

Як заповнювати барабан

Правильно завантажена пральна машина – це ключ до економії. Якщо барабан наповнений лише наполовину, машина витрачає зайву енергію на запуск і цикл. Ідеальна завантаженість, коли можна просунути руку між верхнім краєм барабана й білизною. Тоді вода, енергія й миючий засіб використовуються оптимально.

Використовуйте енергозберігаючі програми

Багато сучасних пральних машин оснащені «екопрограмами» або режимом енергозбереження. Вони можуть тривати довше, але насправді споживають значно менше струму і дають той самий результат.

Сушіть одяг природним способом

Сушарка – величезний споживач енергії. Якщо є можливість, то вивішуйте білизну на балконі чи на розкладні сушки в кімнаті. Таким чином ви економите електрику та продовжуєте життя тканинам.

Прання у «дешеві» години

Електроенергія в пікові вечірні години зазвичай дорожча. Запустіть пральну машину вранці або в години з меншим навантаженням мережі, це допоможе зменшити витрати.

Догляд за пральною машиною

Щоб машина працювала ефективно й економно, потрібно її правильно обслуговувати. Після прання залишайте дверцята відкритими для вентиляції, не переповнюйте барабан і не використовуй надмірну дозу миючого засобу. Це продовжить термін служби і збереже її продуктивність.