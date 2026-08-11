Після встановлення пасток не залишайте без уваги причину появи комах

Плодові мушки часто стають проблемою саме в теплу пору року, коли фрукти та овочі швидше достигають і псуються. Комах приваблює запах перестиглих продуктів, залишки їжі, солодкі напої, вино та пиво. Якщо вчасно не прибрати джерело їжі, дрозофіли можуть дуже швидко збільшити свою чисельність. Як боротися з комахами, пише Good Housekeeping.

Приберіть усе, що приваблює мушок

Перевірте вазу з фруктами, овочеві запаси та місця, де могли залишитися харчові відходи. Перестиглі або зіпсовані продукти одразу викиньте, а свіжі фрукти та ягоди за можливості зберігайте в холодильнику.

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Не залишайте на столі розлиті солодкі напої, краплі соку чи залишки їжі. Регулярно мийте кухонні поверхні, очищайте місце навколо смітника та не накопичуйте харчові відходи.

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Пастка з яблучним оцтом

Яблучний оцет має виражений запах, який приваблює плодових мушок. Налийте трохи оцту в склянку або невелику посудину, накрийте її харчовою плівкою та надійно закріпіть.

Зробіть у плівці кілька маленьких отворів зубочисткою. Мушки зможуть потрапити всередину через отвори, але вибратися назад їм буде складніше. Для більшої ефективності розставте кілька таких пасток у місцях, де найчастіше помічаєте комах.

Пастка з перестиглим фруктом

Як приманку можна використати шматочок дуже стиглого фрукта. Покладіть його в банку, додайте трохи яблучного оцту, а зверху встановіть паперовий конус вузьким кінцем донизу.

Запах фруктів приверне мушок усередину. Через форму конуса комахам буде складніше знайти вихід із банки.

Оцет і засіб для миття посуду

Налийте в невелику відкриту посудину трохи яблучного оцту та додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Перемішувати суміш до утворення великої кількості піни не потрібно.

Засіб змінює поверхневий натяг рідини, тому мушки, які сядуть на суміш, можуть потрапити в неї та потонути. Поставте таку пастку поруч із місцем, де найчастіше з'являються комахи.

Використайте залишки вина або пива

Плодових мушок приваблюють запахи ферментованих напоїв, тому як приманку можна використати невелику кількість залишків вина або пива. Налийте напій у пляшку чи невелику посудину та залиште її відкритою.

Для посилення ефекту можна додати кілька крапель засобу для миття посуду. Після того як пастка наповниться комахами, вимийте посудину та за потреби приготуйте нову.

Обережно зі спиртовим спреєм

Для окремих мушок, яких ви бачите на поверхнях, іноді використовують розчин спирту у пляшці з розпилювачем. Проте такий спосіб потребує обережності.

Не розпилюйте спиртові засоби на продукти, фрукти, овочі та поверхні, які контактують із їжею. Також тримайте такі засоби подалі від відкритого вогню та джерел тепла.

Як не допустити повторної появи мушок

Після встановлення пасток не залишайте без уваги причину появи комах. Регулярно виносьте сміття, особливо якщо в ньому є залишки фруктів, овочів або інших продуктів.

Зберігайте стиглі фрукти в холодильнику, стежте за чистотою кухонних поверхонь і не залишайте надовго брудний посуд. Також перевірте місця, де могли залишитися краплі соку, солодких напоїв або частинки їжі.