У прохолодні серпневі дні огіркам особливо важливо не створювати надмірної вологості

У серпні огіркові кущі часто починають втрачати силу: листя жовтіє, зав'язі стає менше, а плоди розвиваються повільніше. На стан рослин впливають прохолодні ночі, перепади температури, підвищена вологість і поступове виснаження ґрунту. Як правильно поєднати правильний полив, прибирання пошкодженого листя та своєчасний захист рослин, пише Radio Club.

Розчин із молоком та йодом

Для догляду за огірками можна приготувати домашній розчин із молока та невеликої кількості йоду. Його використовують як допоміжний засіб для оброблення листя, а не як основне підживлення.

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молоко 1 л;

йод 20–30 крапель;

рідке господарське мило 1 ст. л. або натерте господарське мило 20 г.

Використовуйте воду кімнатної температури або трохи теплу. Спочатку розчиніть у ній мило, потім додайте молоко, а в кінці влийте йод. Ретельно перемішайте суміш.

Мило допомагає розчину краще утримуватися на поверхні листя. Водночас не варто сприймати таку суміш як повноцінний засіб від хвороб або заміну добривам.

Як обробити огірки

Перелийте готовий розчин у обприскувач і рівномірно нанесіть його на листя. Обробляйте рослини вранці або ввечері, коли немає яскравого сонця та високої температури.

Намагайтеся змочити не лише верхню, а й нижню поверхню листків. Саме там також можуть з'являтися перші ознаки ураження.

За потреби повторіть обробку через 7–10 днів. Не збільшуйте кількість йоду, сподіваючись отримати кращий результат: надмірна концентрація може пошкодити листя.

Перед обробленням усієї грядки доцільно випробувати розчин на кількох листках. Якщо протягом доби не з'явиться плям або опіків, можна обробити решту рослин.

Чи допоможе молочний розчин продовжити врожай

Такий розчин не може самостійно відновити огірковий кущ, який уже втратив більшість листя або сильно уражений хворобами. Його можна розглядати лише як додатковий елемент догляду за рослинами, які ще мають здорову зелену масу.

Якщо огіркам не вистачає поживних речовин, забезпечте їм відповідне кореневе підживлення. Для формування плодів особливо важливі калій та інші поживні елементи, тому орієнтуйтеся на стан рослин і рекомендації щодо конкретного добрива.

Не варто очікувати, що молоко та йод замінять фунгіциди у разі сильного поширення грибкової хвороби. Якщо на листі вже багато плям, воно швидко відмирає, а рослина слабшає, потрібен інший підхід.

Приберіть пошкоджене листя

У серпні регулярно оглядайте огіркові батоги. Видаляйте пожовкле, засохле та явно хворе листя, особливо те, що торкається землі.

Не обривайте всю зелену масу без потреби. Здорові листки забезпечують рослину поживними речовинами та беруть участь у формуванні врожаю.

Також регулярно збирайте огірки, не дозволяючи плодам переростати. Великі перезрілі плоди забирають ресурси рослини, тому своєчасне збирання допомагає підтримувати утворення нових зав'язей.

Поливайте правильно

У прохолодні серпневі дні огіркам особливо важливо не створювати надмірної вологості. Поливайте їх теплою водою та враховуйте погоду, стан ґрунту й потреби рослин.

Найкраще проводити полив у першій половині дня, щоб до вечора поверхня ґрунту встигла підсохнути. Не допускайте як тривалого пересихання землі, так і постійного застою води біля коренів.