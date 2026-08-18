Після висаджування найважливіше завдання – допомогти рослинам укорінитися

Кінець літа – вдалий період для поповнення клумб рослинами, які встигнуть укорінитися до приходу холодів. Правильно підібрані квіти допоможуть зберегти яскравість саду навіть тоді, коли більшість літніх культур уже завершує цвітіння. Які квіти садити, пише Express.

Примули

Примули добре ростуть як на освітлених ділянках, так і в легкій півтіні. Для них підійде поживний ґрунт, який добре пропускає воду та не затримує надлишкову вологу біля коренів.

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Якщо земля на ділянці важка, перед посадкою покращте її структуру компостом або висадіть рослини на піднятій клумбі. Серпнева посадка дає примулам час сформувати кореневу систему до настання холодів.

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Навесні рослини можуть зацвісти білими, жовтими, рожевими, червоними або фіолетовими квітами. Щоб кущики довше зберігали охайний вигляд, регулярно видаляйте зів’ялі суцвіття.

Маргаритки

Маргаритки добре підходять для тих, хто шукає невибагливі рослини для саду. Їх можна висаджувати на клумбах, уздовж доріжок, у контейнерах та декоративних горщиках.

Найкраще маргаритки почуваються на сонячних місцях або в легкій півтіні. Важливо, щоб ґрунт не перетворювався на заболочену ділянку після дощу чи поливу.

Для швидкого результату використовуйте готову розсаду. Після вкорінення рослини потребуватимуть лише помірного поливу в суху погоду та видалення зів’ялих квіток.

Віоли та братки

Віоли та братки особливо цінні наприкінці сезону, коли багато літніх квітів уже втрачають декоративність. Вони добре переносять прохолодну погоду та можуть тривалий час прикрашати клумби, бордюри, контейнери й підвісні кашпо.

Висаджуйте їх у родючий, добре дренований ґрунт на сонячній або трохи затіненій ділянці. Для контейнерних композицій підійдуть компактні сорти, а сланкі різновиди можна використовувати для створення пишних квіткових композицій.

Регулярно прибирайте засохлі квіти, щоб рослини не витрачали сили на формування насіння та продовжували утворювати нові бутони.

Як доглядати за рослинами після посадки

Після висаджування найважливіше завдання – допомогти рослинам укорінитися. Перші тижні стежте за вологістю ґрунту та поливайте клумбу, коли верхній шар починає підсихати.

Не перетворюйте землю на постійно мокре середовище. Надлишок води може призвести до загнивання коренів, особливо якщо ґрунт погано пропускає вологу.

Після поливу обережно розпушуйте землю навколо рослин, щоб на поверхні не утворювалася щільна кірка. Також своєчасно видаляйте бур’яни, які забирають у молодих рослин воду та поживні речовини.