Відмовлятися від осінньої посадки всіх фруктових дерев не потрібно

Осінь здається зручним періодом для закладання нового саду: земля ще зберігає тепло, а літня спека вже минула. Проте теплолюбні фруктові дерева можуть не встигнути добре укоренитися до морозів. Особливо обережними варто бути в регіонах із холодними та нестабільними зимами. Які саджанці краще не садити восени, пише VSN.

Абрикос

Абрикос добре переносить осінню посадку лише за сприятливих умов. У регіонах із м’якою зимою саджанець може встигнути адаптуватися, адже коріння продовжує розвиватися в прохолодному, але ще не промерзлому ґрунті.

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Однак там, де морози приходять рано, молоде дерево опиняється під загрозою. Коренева система може не встигнути достатньо зміцніти, а незріле дерево гірше переносить різке зниження температури.

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Якщо зима у вашій місцевості зазвичай сувора, для абрикоса безпечнішим варіантом буде весняна посадка. За теплий сезон саджанець матиме більше часу для укорінення та підготовки до наступної зими.

Персик

Персик ще чутливіший до холоду, особливо в перший рік після висаджування. Молодому саджанцю потрібен час, щоб сформувати достатню кількість коренів і добре закріпитися в ґрунті.

Якщо посадити персик надто пізно восени, коріння може не встигнути адаптуватися до морозів. У результаті саджанець може сильно постраждати взимку або загинути.

Для холодних регіонів краще перенести посадку на ранню весну. Висаджуйте дерево до початку активного росту, коли ґрунт уже прогрівся, але бруньки ще не почали розпускатися.

Інжир

Інжир належить до теплолюбних рослин, тому молоді саджанці особливо вразливі перед першою зимою. Для швидкого розвитку їм потрібні тепло, достатня кількість сонця та добре прогрітий ґрунт.

Осіння посадка може стати проблемою, якщо холод настане невдовзі після висаджування. Коренева система не встигне достатньо розвинутися, а мороз здатен пошкодити молоді пагони.

У прохолодному кліматі інжир краще висаджувати навесні або на початку літа. За сприятливої погоди він матиме цілий теплий сезон для формування коренів і зміцнення перед зимою.

Коли осіння посадка все ж можлива

Відмовлятися від осінньої посадки всіх фруктових дерев не потрібно. Для багатьох морозостійких культур цей період може бути цілком сприятливим. Важливо враховувати місцевий клімат, прогноз погоди, стан саджанця та час, який залишається до стійких морозів.

Особливо ризиковано висаджувати теплолюбні дерева безпосередньо перед похолоданням. Навіть якщо вдень ще тепло, ґрунту може бути недостатньо часу для нормального укорінення.