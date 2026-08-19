Перед роботою з секатором визначте, для чого саме потрібна обрізка

Серпень здається вдалим часом для наведення порядку в саду, адже після збору врожаю добре видно сухі, пошкоджені та зайві пагони. Проте братися за секатор і сильно вкорочувати всі рослини поспіль не варто. Деякі дерева та кущі наприкінці літа вже готуються до зими або формують бруньки, з яких наступного року з’являться квіти. Що не варто обрізати наприкінці сезону, пише «Ми-Україна».

Що можна обрізати у серпні

Наприкінці літа найкраще обмежитися санітарною обрізкою. Видаліть сухі, зламані, явно хворі та пошкоджені гілки, а також пагони, які загущують крону або ростуть у небажаному напрямку.

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Після завершення плодоношення можна обережно прорідити деякі плодові дерева. Зокрема, персик, абрикос і нектарин допускають легке коригування крони в цей період. Прибирайте слабкі та пошкоджені гілки, але не захоплюйтеся сильним укороченням здорових пагонів.

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Головне правило серпневої обрізки – не проводити без потреби радикальних робіт. Якщо рослина не потребує термінового втручання, основне формування крони краще перенести на відповідний для конкретного виду період.

Ягідні кущі після збору врожаю

Після плодоношення можна привести до ладу ягідні культури. У літньої малини видаляють пагони, які вже дали врожай. Вони більше не потрібні кущу й лише загущують посадки.

Смородину та аґрус після завершення плодоношення також можна прорідити. Виріжте найстаріші, сухі та пошкоджені гілки, а також ті, що лежать на землі або ростуть у середину куща. Завдяки цьому всередину крони краще потраплятимуть світло й повітря.

Водночас не варто намагатися повністю омолодити старий кущ за один раз. Надмірне видалення гілок у кінці літа стане зайвим стресом для рослини, тому масштабні роботи краще проводити у відповідні строки.

Що робити з виноградом

У серпні виноград потребує не стільки основної обрізки, скільки обережного регулювання зелених пагонів. За потреби можна прищипнути верхівки, видалити зайві пасинки та прибрати частину пагонів, які надмірно загущують кущ.

Такі роботи допомагають спрямувати сили рослини на дозрівання врожаю та підготовку до завершення сезону. Основне обрізування виноградної лози проводять після завершення активного росту, коли рослина переходить до періоду спокою.

Які декоративні кущі краще не обрізати

Особливо уважними потрібно бути з декоративними рослинами, які формують квіткові бруньки на пагонах, що виросли торік. Якщо вкоротити такі гілки наприкінці літа, разом із ними можна видалити й майбутні квіти.

До рослин, з якими потрібно бути обережними, належать бузок, форзиція та деякі види й сорти гортензій. Для них час обрізки залежить від особливостей цвітіння, тому однаковий підхід до всіх декоративних кущів застосовувати не можна.

Якщо кущ уже заклав бруньки для наступного сезону, серпнева обрізка здатна суттєво зменшити кількість квітів. Тому перед укороченням пагонів варто з’ясувати, на якій деревині рослина цвіте та коли саме їй потрібне формування.

Чому не варто сильно обрізати дерева перед зимою

Після сильної обрізки рослина може спрямувати сили на утворення нового молодого приросту. Наприкінці літа це небажано, адже молоді пагони можуть не встигнути добре визріти до настання холодів.

Крім того, велика кількість свіжих зрізів створює додаткове навантаження для дерева. Тому без нагальної потреби не варто видаляти товсті здорові гілки або кардинально змінювати форму крони.

Натомість сухі та зламані частини рослин краще прибирати вчасно, адже вони можуть стати джерелом проблем або створювати небезпеку під час сильного вітру.

Як не помилитися із серпневою обрізкою

Перед роботою з секатором визначте, для чого саме потрібна обрізка. Якщо йдеться про суху або пошкоджену гілку, її можна видалити. Якщо ж хочеться просто зменшити розмір куща чи дерева, спочатку з’ясуйте, чи підходить серпень для такого втручання.

Також враховуйте вік рослини, її стан і особливості конкретного виду або сорту. Не варто обрізати здорові пагони лише тому, що вони здаються зайвими.