Желатиновий розчин іноді використовують і як домашній засіб проти попелиці

Пожовтіння хвої не завжди свідчить про захворювання або появу шкідників. Іноді рослина реагує на нестачу поживних речовин, неправильний полив, несприятливі умови ґрунту чи надмірне сонячне освітлення. Однією з можливих причин зміни кольору може бути дефіцит азоту, який потрібен для активного росту зеленої маси. Що робити у такому випадку, пише Garden club.

Підживлення туй желатином

Серед домашніх способів додаткового живлення рослин можна зустріти використання звичайного харчового желатину. Він містить азотовмісні сполуки, тому прихильники такого методу вважають його джерелом додаткового живлення для рослин.

Для приготування розчину знадобиться:

Желатин – 1 ч. л.

Тепла вода – 1 склянка.

Холодна вода – 3 склянки.

Спочатку розчиніть желатин у склянці теплої води. Потім додайте три склянки холодної води та добре перемішайте. Готовим розчином полийте ґрунт навколо туї, не спрямовуючи його безпосередньо на хвою.

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Чи справді желатин зробить туї зеленішими

Не варто сприймати желатиновий розчин як універсальний засіб, який автоматично поверне туям насичений зелений колір. Якщо причина пожовтіння полягає у нестачі азоту, додаткове живлення може бути доречним, але спочатку потрібно переконатися, що рослина справді має дефіцит поживних речовин.

Надлишок добрив також може нашкодити кореневій системі, тому експериментувати з концентрацією розчину не варто. Для постійного догляду краще використовувати спеціальні добрива для хвойних рослин і дотримуватися дозування, зазначеного виробником.

Що ще перевірити, якщо хвоя жовтіє

Якщо туя почала втрачати колір, не обмежуйтеся одним підживленням. Перевірте вологість ґрунту, адже як тривале пересихання, так і застій води можуть негативно впливати на стан коренів.

Огляньте хвою та пагони на наявність шкідників, плям або інших змін. Також зверніть увагу на освітлення: у деяких випадках хвоя змінює колір через надмірне сонячне навантаження.

Не забувайте й про природне оновлення хвої. Усередині густої крони окремі старі частини можуть жовтіти та опадати, і це не обов'язково означає, що рослина хвора.

Чи допоможе желатин проти попелиці

Желатиновий розчин іноді використовують і як домашній засіб проти попелиці. Після нанесення на рослину він може утворювати тонку плівку на поверхні, однак розраховувати на нього як на надійний спосіб знищення шкідників не варто.

Якщо попелиці багато, огляньте рослину та скористайтеся засобом захисту, призначеним для боротьби з цим шкідником. Домашні розчини краще розглядати лише як допоміжний метод.