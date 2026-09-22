Для таких невеликих ділянок необов’язково одразу використовувати гербіциди

Навіть крізь шар щебеню або гравію з часом може пробитися трава. Насіння потрапляє між камінням із вітром, пилом та органічними залишками. І для таких невеликих ділянок необов’язково одразу використовувати гербіциди. ТСН розповідає, як позбутися небажаної рослинності кількома простими способами.

Окріп

Це один із найпростіших способів знищити молоді бур’яни – використати звичайний окріп. Висока температура пошкоджує рослинні тканини, через що листя та стебла швидко в’януть.

Просто закип’ятіть воду й обережно вилийте її на бур’ян, намагаючись добре змочити рослину біля основи. Особливо цей метод підійде для гравійних доріжок, проміжків між камінням та інших місць, де поруч немає квітів чи кущів. Окріп діє не вибірково, тому якщо гаряча вода потрапить на квіти, газон або декоративні рослини, вони також можуть постраждати.

Якщо ваші бур’яни мають потужну кореневу систему, доведеться проводити цю процедуру повторно.

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Білий оцет

Оцтова кислота пошкоджує зелені частини рослини та сприяє їх висиханню. І найкраще такий спосіб працює з молодими бур’янами.

Його можна нанести на листя за допомогою розпилювача або точково. Робити це краще в суху безвітряну погоду, щоб рідина залишалася на рослині, а не потрапляла на газон, квіти чи кущі.

Сіль

Кухонна сіль також часто згадується серед народних засобів від бур’янів. Вона порушує водний баланс рослини, через що та поступово висихає.

Проте із сіллю потрібно бути особливо обережними. Вона залишається у ґрунті та може створити несприятливі умови не лише для бур’янів, а й для інших рослин. А дощова вода може переносити сіль за межі обробленої ділянки.

Тому цей спосіб не варто застосовувати біля газону, клумб, городу, дерев і кущів. Якщо ви плануєте в майбутньому озеленювати ділянку, від солі також краще відмовитися.