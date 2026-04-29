Постійне прополювання клумби забирає чимало часу, тому багато садівників шукають простіший спосіб боротьби з бур’янами. Один із варіантів – висадити рослини, які швидко розростаються, утворюючи щільний покрив, який не залишає небажаному бур’яну місця для росту. «Добрі новини» розповідають, які рослини допоможуть витіснити бур’ян.

Барвінок малий

Це відома ґрунтопокривна рослина, яка швидко розростається навіть у затінених куточках саду. Барвінок дуже швидко захоплює територію, тому потребує систематичної формувальної обрізки та контролю меж. Тому бур’янам барвінок не залишить ніякого шансу. Він росте і на сонці, і в тіні, не боїться ані посухи, ані перезволоження.

Флокс шилоподібний

Це ґрунтопокривна рослина з квіточками-зірочками рожевого чи білого кольору. Щойно приходить весна, він випускає перші бутони. Також ця рослина приваблює бджіл, забезпечуючи їх рясним джерелом пилку та нектару. Флокси швидко розростаються, сплітаючись у яскравий килим, і не дають бур’янам розростатись.

Монарда

Монарда тягне до себе не тільки бджіл, але ще й метеликів. Вона стелиться по землі та створює настільки щільне покриття, що бур’яни просто не виживають. Сама рослина дуже невибаглива, росте без клопоту, та наповнює ділянку солодким квітковим ароматом.

Чистець шерстистий

У жаркому кліматі рослина розростається особливо швидко, витісняючи бур’яни. Також він доволі добре переносить посуху, а його основним ворогом є перезволоження.

Очиток

Цій рослині не страшні ані спека, ані волога. Очиток зберігає воду в м’ясистих листках, як у резервуарах, а в необхідний момент її використовує. Навіть у бідному ґрунті розростається надзвичайно швидко і не дозволяє бур’янам захопити територію.