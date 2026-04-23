Бур’яни вздовж паркану – одна з найпоширеніших проблем на ділянці, адже у важкодоступних місцях їх складно косити чи регулярно прополювати. Втім, існує кілька простих способів, які допомагають або знищити небажану рослинність, або надовго стримати її ріст. УНІАН розповідає, як позбутися бур’янів уздовж паркану.

Найчастіше садівники використовують доступні засоби, які можна знайти вдома. Серед найпопулярніших варіантів:

Окріп.

Бур’ян просто поливають окропом прямо по зелені. Надземна частина швидко відмирає, проте коріння лишається недоторканим, тому через 2-3 тижні трава відросте знову, тому процедуру доведеться повторити.

Оцет.

Оцет і воду змішують у рівних пропорціях, переливають у пульверизатор і обприскують бур’яни. Вже на наступний день зелень почне в’янути, але коріння все ж може вижити, тому через пару тижнів все доведеться повторити.

Сіль і сода.

Сіль порушує водний баланс рослин і ефективно знищує надземну частину бур’янів. Проте у неї є великий мінус – сіль псує ґрунт, а після дощу може потрапити і на сусідні ділянки. Тому сіль потрібно використовувати точково: посипайте тільки конкретні місця або поливайте їх сольовим розчином – 1 склянка солі на 10 літрів води.

Сода ж діє м’якше – вона уповільнює ріст рослин і пригнічує молоді сходи, хоча й не знищує бур’яни повністю. Потрібно розвести 2-3 столові ложки соди в літрі води і обробити бур’яни.