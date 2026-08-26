Загоряння сажі в димоході – одна з найнебезпечніших ситуацій під час користування піччю, каміном або твердопаливним котлом. Полум’я всередині труби може швидко підвищити температуру та пошкодити димохід, а вогонь здатен поширитися на конструкції будинку. Особливо небезпечними є місця, де труба проходить поруч із дерев’яними перекриттями чи іншими горючими матеріалами. Як діяти в такій ситуації, пише BudujemyDom.

Чому загоряється сажа

Сажа поступово накопичується на внутрішніх стінках димоходу під час спалювання палива. Якщо її шар стає значним і містить смолисті легкозаймисті відкладення, під впливом високої температури вони можуть спалахнути.

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Однією з причин надмірного утворення сажі є використання сирих дров. Вологе паливо горить гірше, утворює більше диму та сприяє накопиченню відкладень у трубі.

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Проблему також створює неправильне горіння. Якщо постійно надто сильно обмежувати приплив повітря до топки, паливо згорає неповністю, через що в димоході накопичується більше сажі та смол.

Як зрозуміти, що сажа загорілася

Під час займання всередині труби може з’явитися сильний гул або шум. З димоходу іноді видно іскри чи полум’я, а температура конструкції різко підвищується.

Водночас відсутність видимого вогню не означає, що небезпека минула. Горіння може відбуватися всередині димоходу, а висока температура вже здатна пошкоджувати його стінки та прилеглі конструкції.

Що робити при загорянні сажі

Насамперед не панікуйте та не наближайтеся без потреби до сильно нагрітих частин димоходу. Якщо це безпечно, припиніть подавання палива та максимально обмежте доступ повітря до топки відповідно до конструкції опалювального приладу.

Негайно викликайте пожежно-рятувальну службу. Навіть якщо здається, що полум’я знаходиться лише всередині труби, пожежа може пошкодити димохід або перекинутися на конструкції будинку.

Якщо поблизу зони проходження димоходу вже видно дим, полум’я або ознаки займання, залиште приміщення та попередьте інших людей у будинку. Не ризикуйте життям заради спроб самостійно загасити пожежу.

Чому не можна гасити димохід водою

Лити воду безпосередньо в розігрітий димохід категорично не варто. Різкий перепад температури може пошкодити або розтріскати окремі елементи конструкції.

Унаслідок цього димохід може втратити герметичність, а гарячі гази чи полум’я – потрапити за межі труби. Це створює додаткову загрозу займання перекриттів та інших конструкцій будинку.

Чи можна знову користуватися піччю

Навіть якщо вогонь у димоході припинився, одразу знову розпалювати піч або камін не можна. Внутрішні елементи могли сильно перегрітися або отримати пошкодження, яке непомітне під час звичайного огляду.

Після такого випадку димохід повинен оглянути фахівець. Перевірка допоможе встановити, чи немає тріщин, пошкодженої ізоляції, деформацій або інших дефектів.

До повторної експлуатації систему опалення краще не використовувати, доки її безпеку не буде підтверджено.

Як перевірити димохід після пожежі

Фахівець має оглянути не лише зовнішню частину труби, а й внутрішній канал. Для цього може використовуватися спеціальна камера, за допомогою якої перевіряють стан стінок по всій доступній довжині.

Особливу увагу приділяють місцям проходження димоходу через перекриття та поблизу горючих матеріалів. Саме там перегрів може спричинити приховане пошкодження або займання.

За результатами огляду визначають, чи достатньо очищення, чи потрібен ремонт або заміна окремих елементів системи.