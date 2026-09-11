Більшість використовують й старі домашні хитрощі, щоб дрова горіли довше та давали більше тепла, проте не всі способи варто повторювати

Щоб піч добре прогрівалася, важливо не лише вибирати якісні дрова, а й правильно розпалювати вогонь. Більшість людей використовують й старі домашні хитрощі, щоб дрова горіли довше та давали більше тепла, проте не всі способи варто повторювати. ТСН розповідає, що покласти в піч, щоб дрова віддавали більше тепла.

Що покласти в піч для швидкого розпалювання?

Для розпалювання добре підходять суха деревна тріска, тонкі сухі гілочки та невеликі поліна. Їхнє головне завдання – швидко створити стійке полум’я.

Один зі старих способів розпалювання – використання добре висушених тонких березових полін. Вони швидко займаються й допомагають прогріти димохід, після чого основні дрова горять стабільніше.

Але тут важливо, щоб матеріал був справді сухим. Волога деревина частину тепла витрачає на випаровування води, тому гірше горить, дає менше тепла й утворює більше продуктів неповного згоряння.

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Тому якщо вам хочеться отримати більше тепла, потрібно перш за все правильно зберігати дрова. Їх потрібно складати у сухому, провітрюваному місці, захищаючи від опадів, але не запаковуючи герметично.

Добре просушена деревина горить значно краще за свіжу або вологу. Саме тому іноді одна й та сама кількість дров дає зовсім різний результат.

Окрім цього, для тривалого горіння радять великі поліна поєднувати з меншими, щоб полум’я не згасало після розпалювання.

Чи варто класти в піч сіль?

Цей метод часто називають народною хитрістю, але сіль не є тим продуктом, який здатен удвічі збільшити тепловіддачу дров. Тому додавати спеціально її не потрібно.

Так само не варто додавати у піч невідомі порошки, хімічні речовини або суміші, призначені для інших цілей.

Що не можна класти в піч?

Не варто намагатися отримати більше тепла за допомогою бензину, розчинників чи інших легкозаймистих рідин. Це серйозна пожежна небезпека. Експерти забороняють використовувати такі речовини для розпалювання печей.