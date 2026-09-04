Бульби жоржин також потребують прохолодного, темного та сухого місця без ризику промерзання

Осінь – важливий період для догляду за квітником, адже деякі теплолюбні рослини не здатні пережити зиму просто в ґрунті. Зокрема, це стосується жоржин і гладіолусів, бульби та бульбоцибулини яких потрібно викопати й зберігати в належних умовах. Водночас занадто раннє викопування також небажане, оскільки рослина ще може накопичувати поживні речовини. Тому орієнтуйтеся не лише на календар, а й на стан самих рослин. Як викопувати цибулини, пише «Главред».

Коли викопувати гладіолуси

Гладіолуси викопуйте приблизно через 4–6 тижнів після завершення цвітіння. За цей час рослина встигає підготувати бульбоцибулину до періоду спокою.

Орієнтовно роботу проводьте у вересні або на початку жовтня. Точний час залежить від сорту, погоди та того, коли саме гладіолуси завершили цвітіння. Не чекайте сильних заморозків, адже тривале перебування в холодному вологому ґрунті може пошкодити посадковий матеріал.

Перед викопуванням дочекайтеся, коли листя почне жовтіти. Потім обережно підкопайте рослини садовими вилами або лопатою, відступивши від стебла на достатню відстань, щоб не пошкодити бульбоцибулини.

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Після викопування обріжте стебла, залишивши приблизно 2–5 см. Обережно приберіть залишки землі та огляньте посадковий матеріал. Хворі, підгнилі або сильно пошкоджені екземпляри відокремте.

Перед закладанням на зиму добре просушіть гладіолуси. Розкладіть їх в один шар у сухому приміщенні з хорошою вентиляцією та залиште приблизно на 1–2 тижні.

Коли викопувати жоржини

Жоржини викопуйте після перших легких заморозків, коли їхня надземна частина потемніє та втратить декоративний вигляд. Це сигналізує про завершення активного росту рослини.

У більшості регіонів України такий момент може настати у жовтні або листопаді. Водночас не варто чекати тривалого сильного морозу, після пошкодження надземної частини не залишайте бульби в промерзлому ґрунті.

Зріжте стебла, залишивши невеликий пеньок, після чого обережно обкопайте кущ з усіх боків. Не тягніть рослину за стебло, оскільки так можна пошкодити бульби.

Викопані бульби очистьте від надлишків землі та уважно огляньте. Усі пошкоджені й підгнилі частини обріжте чистим гострим інструментом. Після цього залиште бульби підсохнути приблизно на тиждень у сухому приміщенні, де температура не опускається нижче нуля.

Як зберігати гладіолуси взимку

Для зимового зберігання гладіолусів обирайте сухе, темне та прохолодне місце, захищене від морозу. Надмірна вологість є однією з головних причин появи плісняви та гниття.

Розкладіть добре просушені бульбоцибулини у паперові пакети, сітчасті або тканинні мішечки, картонні коробки чи дерев’яні ящики. Не використовуйте герметичні пластикові пакети, у яких може накопичуватися конденсат.

Періодично перевіряйте посадковий матеріал протягом зими. Якщо побачите бульбоцибулини з ознаками гнилі чи плісняви, одразу приберіть їх, щоб проблема не поширилася на здорові екземпляри.

Як зберігати жоржини до весни

Бульби жоржин також потребують прохолодного, темного та сухого місця без ризику промерзання. Щоб вони не пересихали та не контактували безпосередньо одна з одною, їх можна розкласти у коробках і пересипати сухим піском, тирсою або вермікулітом.

Не складайте всі бульби в одну велику купу. Краще розміщуйте їх так, щоб між ними залишався простір для повітря.

Приблизно раз на місяць оглядайте запаси. М’які, сильно підсохлі, підгнилі або вкриті пліснявою бульби відокремлюйте від здорових.