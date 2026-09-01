Перед початком роботи обріжте надземну частину рослини, залишивши невисокі стебла

Дорослі півонії з часом утворюють потужне кореневище з численними потовщеними коренями, тому викопати їх одним рухом лопати практично неможливо. Під час пересадки особливо важливо не поспішати й не намагатися витягнути кущ силою. Як правильно проводити роботу, пишуть «Новини.Info».

Підготуйте півонію до викопування

Перед початком роботи обріжте надземну частину рослини, залишивши невисокі стебла, за які буде зручно триматися. Якщо земля дуже суха, за день до викопування трохи полийте кущ.

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Не варто перетворювати ґрунт на багнюку. Помірно волога земля легше відділяється від коренів, а самі корені менше травмуються під час роботи.

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Обкопуйте кущ на відстані

Не встромляйте лопату безпосередньо біля стебел. Відступіть приблизно 20–30 сантиметрів від центру куща та починайте обкопувати його по колу.

З кожним проходом поступово заглиблюйте інструмент. Працюйте обережно, адже довгі корені можуть виходити далеко за межі основної частини куща.

Коли рослина буде обкопана з усіх боків, обережно підважте її вилами або лопатою. Якщо кущ не рухається, не тягніть за стебла. Краще ще раз пройтися по периметру й звільнити нижню частину кореневої грудки.

Не намагайтеся витягнути кущ одним рухом

Старе кореневище може бути дуже важким і щільно утримуватися землею. Різке підважування або сильне розгойдування здатне зламати великі корені.

Піднімайте кущ поступово, працюючи з різних боків. Якщо рослина дуже велика, краще попросити когось допомогти. Так буде простіше контролювати важку кореневу грудку й не пошкодити її під час підйому.

Очистьте коріння та огляньте його

Після викопування обережно струсіть зайву землю. Якщо ґрунт тримається дуже міцно, промийте коріння слабким струменем води.

Після очищення уважно огляньте кореневище. Видаліть м'які, почорнілі або підгнилі частини до здорової тканини. Сильні м'ясисті корені без потреби не обрізайте.

Так ви зможете краще побачити бруньки відновлення та визначити, де саме кореневище можна розділити.

Розділяйте кореневище правильно

Для поділу використовуйте гострий чистий ніж або добре заточений секатор. На кожній частині залишайте кілька здорових бруньок і достатню кількість міцних коренів.

Не варто робити надто дрібні частини з однією слабкою брунькою. Такі рослини потребуватимуть більше часу для відновлення й можуть довше не цвісти.

Під час поділу намагайтеся робити чисті зрізи та не розламувати кореневище руками.

Підготуйте нове місце заздалегідь

Місце для пересадки підготуйте ще до того, як викопуватимете кущ. Це дозволить не залишати корені надовго на сонці або вітрі.

Після поділу одразу висадіть підготовлені частини. Бруньки відновлення не заглиблюйте надмірно, їх має прикривати лише невеликий шар ґрунту. Після посадки обережно ущільніть землю та добре полийте рослину.

Не пересушуйте коріння

Викопане кореневище не залишайте на відкритому сонці. Якщо посадити півонію одразу не виходить, тимчасово перенесіть її в прохолодне затінене місце та захистіть корені від пересихання.

Чим менше часу рослина перебуває поза ґрунтом, тим краще. Тому всі необхідні інструменти, посадкову яму та матеріали для роботи варто підготувати заздалегідь.