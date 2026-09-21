Перед тривалою поїздкою слід не лише зібрати валізи, а й перевірити техніку вдома. Частину електроприладів краще повністю від’єднати від мережі: це допоможе зменшити споживання електроенергії та знизити ризик пошкодження техніки через можливі стрибки напруги. Real Simple розповідає, які прилади не варто залишати підключеними до розетки.

Ігрові консолі.

Ігрові приставки радять від’єднувати від мережі перед від’їздом. У режимі очікування вони продовжують споживати електроенергію, хоча й небагато. Крім того, пристрої можуть постраждати через стрибки напруги.

Стаціонарний комп’ютер.

Комп’ютер також краще повністю вимкнути та витягнути штекер із розетки. Навіть якщо ви зробили резервну копію даних у хмарі, не варто ризикувати, адже стрибки напруги можуть пошкодити ваше комп’ютерне обладнання.

Пристрої, що працюють на літій-іонних акумуляторах.

Перед поїздкою варто від’єднати від мережі всі пристрої, які працюють на літій-іонних батареях. До цієї категорії належать мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електроінструменти, електросамокати та електровелосипеди, портативні зарядні пристрої, портативні колонки, електробритви та навіть електромобілі.

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Зарядні пристрої.

Зарядки для телефона чи ноутбука теж на варто залишати включеними без потреби. Перед від’їздом їх радять витягнути з розеток, щоб вони зайвий раз не споживали електроенергію.

Прилади для укладки волосся.

Перед виходом із дому перевірте ванну кімнату та від’єднайте всі прилади для укладання волосся. Це стосується фена, плойки, випрямляча та іншої подібної техніки.

Навіть якщо пристрій має функцію автоматичного вимкнення, залишати його під’єднаним до мережі не варто, адже механізм може дати збій.

Невеликі кухонні прилади.

На час тривалої відсутності краще від’єднати від мережі мультиварку чи аерогриль, блендер, кавоварку та інші невеликі кухонні прилади. Під час довгої відсутності вони можуть збільшувати споживання електроенергії, а також створювати додатковий ризик займання.

Мікрохвильова піч.

Найімовірніше, ви рідко від’єднуєте мікрохвильову піч від мережі. Однак навіть у режимі очікування вона може споживати невелику кількість електроенергії, тому перед тривалою поїздкою її краще вимкнути з розетки. Якщо ж техніка вбудована або доступ до вилки обмежений, хвилюватися не варто. За потреби живлення можна вимкнути через відповідний автомат в електрощитку.

Телевізор.

Телевізор також варто відключити перед тривалим від’їздом. Це не лише зменшить споживання електроенергії, а й допоможе захистити техніку від можливих стрибків напруги.