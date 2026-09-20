Саме звичайна цибулина може стати несподіваним помічником під час прибирання вікон

На склі доволі швидко накопичуються пил, сліди дощу та інші забруднення, через що воно втрачає блиск і стає тьмяним. Проте для очищення не обов’язково купувати дорогі засоби. Звичайнісінька цибулина може стати несподіваним помічником під час прибирання. Видання Express розповідає, як можна очистити скло за допомогою цибулі.

Як використовувати цибулю для очищення скла?

Експерт із прибирання Хіт Шоумен зазначає, що цибуля може допомогти впоратися з повсякденним брудом і стійкими плямами на склі.

Для цього способу знадобиться звичайна цибулина, розрізана навпіл. Однією з половинок протріть вікно, приділяючи особливу увагу стійким забрудненням.

Якщо залишити цибулевий сік на поверхні приблизно на хвилину, він може допомогти розм’якшити забруднення. Після цього скло слід протерти вологою тканиною, а потім насухо відполірувати мікрофіброю. У результаті вікно буде чистим та без розводів.

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«Хоча цибуля не замінить ретельного миття вікон, це зручна й недорога альтернатива, яка допоможе видалити повсякденні плями та зберегти прозорість скла між ретельними прибираннями», – зазначив Хіт Шоумен.