Оптимальний період для поділу бородатих ірисів – приблизно через 6–8 тижнів після завершення цвітіння

Бородаті іриси можуть роками рости на одному місці, але з часом їхні кореневища сильно розростаються. Насадження стають надто густими, рослинам бракує простору, а цвітіння стає менш рясним. Тому наприкінці літа або на початку осені кущі варто оглянути й за потреби розділити. Як правильно розсадити іриси, пише Southern Living.

Коли розсаджувати іриси

Оптимальний період для поділу бородатих ірисів – приблизно через 6–8 тижнів після завершення цвітіння. Роботу бажано провести до кінця вересня, орієнтуючись також на погоду у своєму регіоні.

Важливо завершити розсаджування щонайменше за кілька тижнів до стійкого похолодання, щоб рослини встигли вкоренитися до зими. Не проводьте процедуру під час цвітіння або в період тривалих дощів.

Зазвичай іриси потребують поділу приблизно раз на 4–5 років, але конкретний термін залежить від швидкості розростання куща. Якщо іриси сильно розрослися або почали гірше цвісти, розділити їх можна раніше.

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Як підготувати місце

Для ірисів оберіть сонячну ділянку з легким, добре дренованим ґрунтом. Застій води особливо небезпечний для кореневищ, оскільки надлишок вологи може спричинити їх загнивання.

Якщо земля важка, перед посадкою варто покращити її структуру зрілим компостом та іншими матеріалами, які допоможуть зробити ґрунт більш водопроникним. Місце для нової посадки підготуйте заздалегідь.

Як правильно викопати та розділити кущ

Напередодні роботи злегка полийте землю, якщо вона суха. Обкопайте кущ по колу на певній відстані від кореневищ, а потім обережно підніміть його із землі.

Струсіть залишки ґрунту з коренів або промийте їх водою. Після цього уважно огляньте кореневища та видаліть бур'яни, пошкоджені й хворі частини.

Стару центральну частину кореневища, яка вже втратила життєздатність, не використовуйте для нової посадки. Решту поділіть гострим чистим ножем або руками так, щоб на кожній частині залишилося здорове кореневище з брунькою або віялом листя.

Якщо під час поділу робите зрізи, використовуйте чистий інструмент. М'які, підгнилі або явно пошкоджені ділянки повністю видаліть.

Листя можна вкоротити приблизно на третину або половину довжини. Після поділу залиште кореневища на кілька годин у затіненому сухому місці, щоб поверхні зрізів підсохли.

Як посадити іриси після поділу

Підготуйте неглибоку посадкову ямку та сформуйте в її центрі невеликий горбок із ґрунту. Розкладіть по ньому корені, а потім засипте їх землею.

Кореневище не заглиблюйте повністю, його верхня частина має залишатися над поверхнею або бути лише злегка прикритою ґрунтом. Надмірне заглиблення може створити умови для загнивання.

Розміщуйте рослини приблизно за 30–45 см одна від одної. Після посадки злегка полийте землю, а надалі стежте, щоб ділянка не пересихала.

Догляд до зими

Після висаджування можна замульчувати ґрунт тонким шаром органічного матеріалу, але не засипайте ним саме кореневище. У суху погоду молоді посадки періодично поливайте.

До настання морозів рослини мають встигнути сформувати нові корені. Коли встановиться холодна погода, полив скоротіть і не допускайте надмірного зволоження ґрунту.