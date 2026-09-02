Після завершення цвітіння продовжуйте стежити за станом кущів

Завершення цвітіння не означає, що трояндові кущі можна залишити без уваги. У цей період рослини продовжують накопичувати поживні речовини та готуватися до холодного сезону. Правильний догляд допоможе трояндам відновити сили, сформувати нові пагони та краще пережити зиму. Чому приділити особливу увагу, пише УНІАН.

Після завершення цвітіння регулярно поливайте троянди, якщо ґрунт пересихає. Не допускайте тривалої посухи, але й не перетворюйте клумбу на заболочену ділянку.

Періодично розпушуйте землю навколо кущів, щоб покращити доступ повітря до коренів. Одночасно видаляйте бур’яни, які забирають у троянд вологу та поживні речовини.

Для підтримання рослин після цвітіння можна використовувати добрива з калієм і фосфором. Вони сприяють зміцненню кущів і підготовці до холодів. Азотні підживлення наприкінці сезону краще не використовувати, оскільки вони стимулюють активне утворення молодих пагонів, які можуть не встигнути визріти до морозів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Перед внесенням сухих добрив зволожте ґрунт. Дотримуйтеся дозування, зазначеного виробником конкретного засобу.

Як обрізати троянди після цвітіння

Видаляйте зів’ялі квіти регулярно, не чекаючи, поки вони повністю засохнуть. Для роботи використовуйте гострий секатор. Перед початком обрізання продезінфікуйте його, а під час роботи з кількома кущами повторюйте обробку інструмента, щоб не переносити можливі збудники захворювань.

Спосіб обрізання залежить від виду троянди. У плетистих і ґрунтопокривних троянд зазвичай достатньо видаляти відцвілі квітки, не вкорочуючи здорові пагони без потреби.

Кущові та чайно-гібридні троянди потребують ретельнішого формування. Зрізайте відцвілу частину пагона над добре розвиненим листком або брунькою, спрямованою назовні від центру куща. Такий підхід допомагає зберегти охайну форму рослини та не загущувати її середину.

Обов’язково видаляйте сухі, пошкоджені та хворі пагони. Гілки, які ростуть усередину куща й перетинаються з іншими, також варто прибрати, якщо вони загущують рослину.

Не обрізайте без потреби сильні здорові пагони поточного року. Вони потрібні троянді для накопичення поживних речовин і нормального визрівання перед зимою.

Чому троянди потрібно обрізати після цвітіння

Своєчасне видалення відцвілих суцвіть допомагає рослині не витрачати сили на формування насіння. Для сортів, здатних повторно цвісти, це може стимулювати появу нових бутонів.

Обрізання також допомагає підтримувати охайну форму куща та покращує провітрювання його середини. Видалення пошкоджених і хворих частин зменшує кількість потенційних осередків захворювань.

Водночас не варто проводити надто сильне обрізання наприкінці сезону. Основне завдання в цей період – прибрати відцвілі суцвіття та проблемні пагони, зберігши здорову частину куща.

Як підготувати троянди до холодів

Після завершення цвітіння продовжуйте стежити за станом кущів. Поливайте їх за потреби, підтримуйте ґрунт у помірно вологому стані та регулярно оглядайте листя й пагони.

Не залишайте на рослинах хворі частини та опалі рослинні рештки. Їх краще прибирати з клумби, щоб зменшити ризик поширення захворювань.

У другій половині сезону поступово скорочуйте підживлення та не стимулюйте активний ріст молодих пагонів. Перед настанням стійких холодів оцініть стан кожного куща й підготуйте троянди до зимового періоду відповідно до їхнього виду та особливостей сорту