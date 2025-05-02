Які кімнатні рослини винести на вулицю і коли це можна зробити: перелік квітів
Багато кімнатних рослин із задоволенням проводять літні місяці на свіжому повітрі – на балконі, терасі або в саду. Це дозволяє їм отримати більше сонячного світла, свіжого повітря та сприяє активнішому росту й цвітінню. Однак, щоб адаптація до нових умов була безпечною та комфортною, необхідно дотримуватися певних правил і враховувати особливості кожної рослини. Які квіти можна виносити, пише «РБК-Україна».
Які кімнатні рослини можна виносити на вулицю
Не всі кімнатні рослини однаково добре переносять зміни умов. Ось перелік тих, які зазвичай добре адаптуються до літнього перебування на свіжому повітрі:
- цитрусові рослини – апельсини, лимони, мандарини;
- мірт – стійка до спеки та сонця;
- пальмові рослини – арека, хамедорея;
- аденіум та акокантера – сукуленти, які люблять тепло;
- гібіскус, гортензія, кімнатні рози – цвітуть на вулиці яскравіше;
- фатсхедера, примула, хелксина – витривалі до перепадів температур;
- цимбідіум – орхідейний вид, який добре почувається на свіжому повітрі;
- фінік, трахікарпус, араукарія – пальмові види, які люблять сонце.
Коли і як виносити рослини на вулицю
Зміна умов повинна бути поступовою, щоб уникнути стресу для рослин. Починайте з короткочасного перебування на свіжому повітрі:
перший винос – на 2-3 години в тінь;
другий день – на 5-7 годин, поступово збільшуючи час;
через кілька днів – залиште на вулиці на цілий день;
після тижня – можна залишати на ніч, якщо температура не опускається нижче +16°C.
Якщо немає можливості часто заносити рослини назад у будинок, розмістіть їх у захищеному місці, наприклад, під стіною будинку, яка вночі віддаватиме тепло. Залиште їх там на 4-7 днів, а потім можна розміщувати на постійному місці.
Рослини, які краще не виносити на вулицю
Є кімнатні рослини, які не переносять зміни умов і можуть загинути навіть за одну ніч на вулиці:
- декоративні бегонії;
- фіалки;
- дифенбахія;
- листяні кактуси;
- нефролепіс;
- адіантум;
- алоказія;
- антуріум;
- кімнатні маранти;
- філодендрони.
Ці рослини чутливі до перепадів температур і вологості, тому краще залишити їх у приміщенні.