Є кімнатні рослини, які не переносять зміни умов і можуть загинути навіть за одну ніч на вулиці

​Багато кімнатних рослин із задоволенням проводять літні місяці на свіжому повітрі – на балконі, терасі або в саду. Це дозволяє їм отримати більше сонячного світла, свіжого повітря та сприяє активнішому росту й цвітінню. Однак, щоб адаптація до нових умов була безпечною та комфортною, необхідно дотримуватися певних правил і враховувати особливості кожної рослини.​ Які квіти можна виносити, пише «РБК-Україна».

Які кімнатні рослини можна виносити на вулицю

Не всі кімнатні рослини однаково добре переносять зміни умов. Ось перелік тих, які зазвичай добре адаптуються до літнього перебування на свіжому повітрі:​

цитрусові рослини – апельсини, лимони, мандарини;

– апельсини, лимони, мандарини; мірт – стійка до спеки та сонця;

– стійка до спеки та сонця; пальмові рослини – арека, хамедорея;

– арека, хамедорея; аденіум та акокантера – сукуленти, які люблять тепло;

та – сукуленти, які люблять тепло; гібіскус , гортензія , кімнатні рози – цвітуть на вулиці яскравіше;

, , – цвітуть на вулиці яскравіше; фатсхедера , примула , хелксина – витривалі до перепадів температур;

, , – витривалі до перепадів температур; цимбідіум – орхідейний вид, який добре почувається на свіжому повітрі;

– орхідейний вид, який добре почувається на свіжому повітрі; фінік, трахікарпус, араукарія – пальмові види, які люблять сонце​.

Коли і як виносити рослини на вулицю

Зміна умов повинна бути поступовою, щоб уникнути стресу для рослин. Починайте з короткочасного перебування на свіжому повітрі:​

перший винос – на 2-3 години в тінь; другий день – на 5-7 годин, поступово збільшуючи час; через кілька днів – залиште на вулиці на цілий день; після тижня – можна залишати на ніч, якщо температура не опускається нижче +16°C.​

Якщо немає можливості часто заносити рослини назад у будинок, розмістіть їх у захищеному місці, наприклад, під стіною будинку, яка вночі віддаватиме тепло. Залиште їх там на 4-7 днів, а потім можна розміщувати на постійному місці.​

Рослини, які краще не виносити на вулицю

Є кімнатні рослини, які не переносять зміни умов і можуть загинути навіть за одну ніч на вулиці:​

декоративні бегонії;

фіалки;

дифенбахія;

листяні кактуси;

нефролепіс;

адіантум;

алоказія;

антуріум;

кімнатні маранти;

філодендрони.

Ці рослини чутливі до перепадів температур і вологості, тому краще залишити їх у приміщенні.