Після збирання попередньої культури приберіть із грядки рослинні рештки та бур’яни

Серпень – не привід залишати звільнені після ранніх культур грядки порожніми. До осінніх холодів ще можна встигнути виростити чимало зелені, редиски, коренеплодів та інших скоростиглих культур. Що посадити, пише «Сільський господар».

Горох

Після дощу або за достатнього зволоження ґрунту у серпні можна посіяти горох. Для пізнього посіву обирайте ранні сорти, які швидко формують молоді стручки. Рослинам потрібні сонячна ділянка та рівномірне зволоження ґрунту. За сприятливої погоди свіжий горошок можна буде зібрати ще до настання заморозків.

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Редиска

Редиска добре підходить для повторного вирощування наприкінці літа. Для серпневого посіву обирайте скоростиглі сорти, адже їм потрібно менше часу для формування коренеплодів. Висівайте насіння у добре зволожений і розпушений ґрунт.

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Стежте, щоб грядка не пересихала, особливо одразу після появи сходів. За нестачі вологи коренеплоди можуть стати жорсткими, сухими та гіркими.

Рукола

Руколу можна висівати протягом серпня кілька разів, отримуючи свіжу зелень хвилями. Вона досить швидко сходить, а зі зниженням температури листя довше залишається ніжним.

Для посіву обирайте добре освітлену ділянку або місце з легкою півтінню. Регулярно зволожуйте ґрунт і не допускайте його тривалого пересихання.

Шпинат

Шпинат краще почувається у прохолоднішу погоду, тому серпневий посів часто виявляється вдалішим за літній. До осені рослина встигне сформувати розетку соковитого листя.

Висівайте шпинат у родючий, добре підготовлений ґрунт. Якщо осінь буде теплою, збирати молоду зелень можна буде протягом тривалого часу.

Кріп

Для отримання свіжої зелені восени у серпні можна повторно посіяти кріп. Обирайте сонячну або злегка затінену ділянку з пухким ґрунтом.

Після посіву підтримуйте помірну вологість, адже пересихання землі може уповільнити появу сходів. За сприятливих умов молодий кріп швидко сформує ароматну зелень.

Листовий салат

Для серпневого вирощування найкраще підходять ранні сорти листового салату. Вони швидко формують листя і добре почуваються за помірної температури.

Висівайте насіння у вологий ґрунт і регулярно поливайте молоді рослини. У спекотні дні захищайте грядку від надмірного пересихання, адже нестача води погіршує якість листя.

Ріпа та редька

На звільнених після ранніх культур грядках можна вирощувати ріпу та скоростиглі сорти редьки. Прохолодніша погода сприяє формуванню соковитих коренеплодів із приємним смаком.

Перед посівом добре розпушіть землю та приберіть залишки попередніх рослин. Підтримуйте рівномірну вологість ґрунту, щоб коренеплоди розвивалися без різких перепадів умов.

Цибуля на перо

Серпень також підходить для вирощування цибулі на перо. Для цього можна використати невеликі цибулини та висадити їх у пухкий родючий ґрунт.

Регулярно поливайте посадки та не допускайте утворення твердої ґрунтової кірки. До осені можна отримати свіжу зелену цибулю, яку зручно використовувати для салатів та інших страв.

Щавель

Щавель можна висіяти наприкінці літа, щоб отримати молоду зелень восени та ранній урожай наступної весни. Для нього підійде ділянка з родючим ґрунтом, де не застоюється вода.

Після посіву стежте за вологістю землі до появи сходів. Надалі рослина не потребує складного догляду та може довго рости на одному місці.

Як підготувати грядку до серпневого посіву

Після збирання попередньої культури приберіть із грядки рослинні рештки та бур’яни. Розпушіть ґрунт і за потреби внесіть зрілий компост. Не залишайте землю пересушеною перед посівом – добре зволожений ґрунт допоможе насінню швидше прорости.

Після появи сходів особливо уважно стежте за поливом. У спекотні серпневі дні молоді рослини швидко втрачають вологу, тому грядки можна замульчувати тонким шаром органічного матеріалу.