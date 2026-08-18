Кінець літа – вдалий період для розмноження багатьох кімнатних рослин. До початку холодного сезону живці встигають сформувати корені, зміцніти та наростити нове листя. За правильного догляду деякі молоді рослини можуть зацвісти вже взимку. Що розмножити наприкінці літа, пише Martha Stewart.

Герань

Герань досить легко розмножується стебловими живцями. Для укорінення обирайте здоровий пагін і робіть зріз безпосередньо під листовим вузлом. Перед висаджуванням нижню частину живця можна звільнити від листя.

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Помістіть його у легкий вологий ґрунт і поставте в добре освітлене місце без тривалого впливу палючого сонця. Якщо живець швидко сформує кореневу систему та отримає достатньо світла, до зими молода рослина може добре розростися й навіть сформувати бутони.

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Африканська фіалка

Африканську фіалку можна отримати з одного здорового листка. Для розмноження відберіть міцний листок без плям і пошкоджень та зріжте його ніжку під кутом.

Висадіть живець у легкий зволожений ґрунт і забезпечте йому тепло та розсіяне освітлення. Не перезволожуйте землю, адже надлишок води може спричинити загнивання ніжки. За сприятливих умов до зими рослина встигне сформувати нову розетку.

Бегонія

Бегонії можна розмножувати стебловими або листовими живцями, залежно від виду. Для укорінення використовуйте здорові частини рослини та легкий свіжий ґрунт.

Підтримуйте помірну вологість і поставте живці у світле місце без прямих полуденних променів. Літнє розмноження дає бегонії достатньо часу для розвитку до холодного сезону, тому до зими можна отримати вже добре сформовану молоду рослину.

Різдвяний кактус

Різдвяний кактус особливо доречно розмножувати влітку, адже за кілька місяців він може добре вкоренитися та підготуватися до зимового цвітіння. Для живцювання відокремте кілька здорових сегментів стебла.

Залиште живець на деякий час підсохнути, а потім висадіть у легкий субстрат або поставте у воду для утворення коренів. Після появи корінців пересадіть рослину в ґрунт. Забезпечте їй достатньо світла, але захищайте від палючого сонця.

Декоративний перець

Декоративний перець вирощують не лише заради квітів, а й заради яскравих плодів, які можуть прикрашати рослину в холодну пору року. Вони бувають різних кольорів і на тлі зеленого листя нагадують маленькі святкові вогники.

Для вирощування в кімнаті забезпечте перцю максимально світле місце. Улітку рослину можна розмножувати насінням, а молоді екземпляри до осені перенести в приміщення. За достатнього освітлення вони можуть зберігати декоративність протягом зимових місяців.

Строманта

Строманта цінується насамперед за декоративне листя з виразним забарвленням. Її можна розмножувати поділом дорослої рослини або відповідними стебловими частинами, якщо вони мають необхідні для укорінення ділянки.

Після розмноження підтримуйте стабільну вологість ґрунту та високу вологість повітря. Розмістіть рослину у світлому місці з розсіяним освітленням і захищайте від протягів. Навіть без зимового цвітіння строманта стане помітною прикрасою оселі завдяки своєму яскравому листю.

Чому розмножувати рослини варто саме влітку

До кінця літа кімнатні рослини активно ростуть, тому живці за сприятливих умов можуть швидше утворювати корені. До осені вони встигають адаптуватися та почати нарощувати нове листя. Далі, за достатнього освітлення і правильного догляду, молоді рослини матимуть кілька місяців для подальшого розвитку.

Водночас не варто очікувати гарантованого цвітіння до певної дати. Швидкість укорінення та появи бутонів залежить від виду, температури, освітлення, вологості та стану материнської рослини. Але якщо почати розмноження вже у серпні, молоді рослини матимуть значно більше часу для підготовки до зимового сезону.