Однією з поширених причин є неправильне внесення добрив

Якщо ягоди малини з кожним сезоном стають меншими, не поспішайте звинувачувати сорт чи погоду. Найчастіше проблема пов'язана з доглядом за кущами. Кілька простих змін допоможуть рослині відновити сили й знову радувати рясним урожаєм великих і соковитих ягід. Більше про це пише ТСН.

Чому ягоди стають дрібними

Однією з поширених причин є неправильне внесення добрив. Надлишок азоту в період, коли рослина має закладати майбутній урожай, стимулює активний ріст пагонів і листя, а не формування великих ягід.

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Водночас важливо враховувати, що навесні малина потребує збалансованого живлення. Повністю відмовлятися від азотних добрив не варто, рослині вони необхідні для росту. Натомість надмірне або несвоєчасне внесення азоту може негативно вплинути на якість урожаю.

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Не забувайте про обрізування

Одне з головних правил вирощування малини – регулярне видалення старих пагонів.

Після завершення плодоношення дворічні стебла, які вже дали врожай, більше не будуть плодоносити. Якщо залишити їх на кущі, вони лише затінюватимуть молоді пагони та відбиратимуть у них воду й поживні речовини.

Щоб не заплутатися, які пагони потрібно видаляти, можна позначати їх кольоровими стрічками або іншим зручним способом ще під час плодоношення.

Осіннє підживлення теж має значення

Після збору ягід малина починає готуватися до наступного сезону. У цей період рослина особливо потребує поживних речовин для зміцнення кореневої системи та закладання плодових бруньок.

Для осіннього підживлення зазвичай використовують добрива з переважанням фосфору та калію. Азот восени вносять лише за потреби й у невеликих кількостях, щоб не спровокувати ріст молодих пагонів перед зимою.

Що ще допоможе отримати великі ягоди

Щоб малина щороку давала щедрий урожай, також варто: