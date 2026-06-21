Для гарного плодоношення зовсім не обов’язково купувати дорогі мінеральні комплекси

Червень є одним із найважливіших місяців для догляду за смородиною. Саме в цей період кущі активно формують урожай, а ягоди починають наливатися соком. Щоб рослина не відчувала дефіциту поживних речовин, важливо своєчасно провести підживлення. Чим підживлювати, пише Today.ua.

Для гарного плодоношення зовсім не обов’язково купувати дорогі мінеральні комплекси. Багато ефективних добрив можна приготувати самостійно з доступних природних компонентів, які знайдуться майже в кожному господарстві.

Деревна зола для солодких ягід

Деревна зола вважається одним із найкращих натуральних добрив для ягідних культур. Вона містить калій, кальцій, фосфор та інші корисні елементи, необхідні для формування врожаю.

Для приготування підживлення склянку просіяної золи розчиняють у 10 літрах води та залишають настоюватися на кілька годин. Після цього під кожен кущ виливають по 2–3 літри розчину.

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Таке підживлення сприяє покращенню смаку ягід, підвищує цукристість плодів та зміцнює природний захист рослини.

Настій кропиви для активного росту

Кропива містить велику кількість азоту, мікроелементів і біологічно активних речовин. Вона допомагає кущам швидше нарощувати здорову зелену масу та підтримує їхній розвиток.

Подрібнену кропиву складають у відро до половини об'єму та заливають водою. Настій залишають на 7–10 днів для бродіння. Перед використанням його проціджують і розводять водою у співвідношенні 1:10.

Під кожен кущ після основного поливу вносять приблизно 2 літри готового розчину.

Картопляні очищення для великих плодів

Картопляні очищення багаті на крохмаль, який позитивно впливає на розвиток кореневої системи та сприяє формуванню більших ягід.

Для приготування настою один кілограм свіжих очищень заливають трьома літрами гарячої води та залишають настоюватися приблизно на 10 годин. Потім отриманий концентрат розводять відром води та використовують для поливу смородини.

Таке підживлення особливо корисне під час наливання ягід.

Дріжджовий розчин для зміцнення кущів

Дріжджі стимулюють активність корисних ґрунтових мікроорганізмів і допомагають рослинам ефективніше засвоювати поживні речовини.

Для приготування розчину беруть 10 грамів сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру на 10 літрів теплої води. Суміш залишають на кілька годин, а потім розводять водою у пропорції 1:5.

Таке підживлення рекомендується використовувати не частіше одного разу за сезон.

Як правильно підживлювати смородину

Будь-які рідкі добрива краще вносити після поливу або дощу, коли ґрунт уже добре зволожений. Це допоможе уникнути пошкодження коренів і забезпечить краще засвоєння поживних речовин.

Також важливо не перевищувати рекомендовані норми. Надлишок підживлень може спровокувати активний ріст пагонів на шкоду плодоношенню.