Кріп погано переносить пересихання ґрунту

Якщо кріп посеред літа почав втрачати насичений зелений колір, не варто одразу списувати все на спеку. Найчастіше пожовтіння свідчить про нестачу поживних речовин, неправильний полив або невідповідні умови вирощування. Якщо вчасно визначити причину, рослину можна швидко відновити й ще довго збирати ароматну зелень. Більше про це пише «Сусідка».

Найчастіша причина – нестача азоту

Азот необхідний кропу для активного росту листя та утворення хлорофілу, який відповідає за насичений зелений колір. Якщо цього елемента бракує, листя спочатку світлішає, а потім починає жовтіти.

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Щоб допомогти рослині, можна провести підживлення розчином сечовини. Для цього розчиніть 1 столову ложку добрива в 10 літрах води.

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Перед внесенням обов'язково добре полийте грядку чистою водою. Це допоможе уникнути пошкодження кореневої системи.

Підживлення найкраще проводити ввечері або в похмуру погоду, коли немає палючого сонця.

Через тиждень зміцніть рослини

Після відновлення зеленої маси кропу потрібні елементи, які допоможуть легше переносити спеку та підтримають розвиток коренів.

Приблизно через 7–10 днів можна використати фосфорно-калійне підживлення. Для цього підійде суміш суперфосфату та сульфату калію або готове комплексне добриво з підвищеним умістом калію та фосфору.

Таке підживлення зміцнює рослини, покращує їхню стійкість до посухи та допомагає довше зберігати ніжну зелень.

Перевірте, чи вистачає вологи

Кріп погано переносить пересихання ґрунту. Якщо поливати його нерегулярно, листя швидко жовтіє, грубішає, а сама рослина починає передчасно формувати квітконос.

У спекотний період поливати зелень краще регулярно, підтримуючи ґрунт помірно вологим, але без застою води.

Зверніть увагу на кислотність ґрунту

Якщо після підживлення кріп не відновлюється, можливо, проблема полягає в надто кислому ґрунті. У таких умовах коренева система гірше засвоює поживні речовини.

Поліпшити ситуацію допоможе деревна зола. Її можна рівномірно розсипати між рядками або приготувати настій для поливу.

Важливо використовувати лише золу від чистої деревини без сторонніх домішок.

Огляньте рослини на наявність шкідників

Пожовтіння листя іноді спричиняє попелиця, яка живиться соками рослин. Через це кріп слабшає, сповільнює ріст і поступово втрачає колір.

Регулярно оглядайте молоді пагони та нижній бік листків, щоб вчасно помітити проблему й застосувати відповідні засоби захисту.