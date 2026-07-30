У ніч на 30 липня РФ завдала чергового удару по Києву балістичними ракетами

У ніч на четвер, 30 липня, російські війська атакували Україну ракетами різних типів та ударними дронами. Під ворожим ударом опинилися Київ, Львів, Дніпропетровщина, Полтавщина та низка інших регіонів. Про наслідки атаки повідомили представники місцевої влади, ДСНС та регіональні медіа.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у будинок багатодітної родини в селі Райдужне біля Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинули загинули троє дітей і троє дорослих. Ще восьмеро людей дістали поранення, серед них – хлопчики шести та 15 років.

Вілкул уточнив, що кількість загиблих може зрости, адже аварійно-рятувальна операція триває. У селі повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п’ять.

У Києві, за даними ДСНС, нічна російська атака забрала життя 31-річного чоловіка, ще двоє людей постраждали.

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В Оболонському районі через влучання загорілись торговельні павільйони на території ринку, є постраждалий.



У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували.

Окрім того, внаслідок атаки загорілася п’ятиповерхова нежитлова будівля.

На місцях працюють екстрені служби, інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Рятувальники на місці влучання у Києві (Фото ДСНС)

У Броварському районі Київщини внаслідок нічної атаки постраждали п’ятеро людей, серед них – неповнолітній.

«Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці», – повідомив керівник Київської ОВА Руслан Олійник.

Також через атаку частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок.

У Полтавському районі на Полтавщині через удар виникли пожежі в складських приміщеннях. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, передають рятувальники.

Унаслідок ракетної атаки РФ у Львові пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вул. Патона та Виговського.

Попередньо відомо про 30 травмованих у місті. З-під завалів будинку на вулиці Патона рятувальники продовжують деблокувати людей, повідомили мер міста Андрій Садовий та керівник ЛОВА Максим Козицький. Деталі про атаку – у новині ZAXID.NET.

Пожежа у Львові (Фото ЛМР)

Уночі реактивний «шахед» влучив у промислову зону Новобаварського району в Харкові. Про постраждалих поки не повідомлялось.



Також вибухи цієї ночі лунали на Вінниччині, Чернігівщині, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Сумах та інших містах.

Нагадаємо, напередодні ввечері українців попереджали про високу ймовірність чергового масованого обстрілу. Монітори повідомляли про передислокацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також Ту-160 із Далекого Сходу Росії на аеродром «Оленья» у Мурманській області.

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