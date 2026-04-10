Переговори між США та Іраном відбудуться 11 квітня

Напередодні мирних переговорів між Іраном та США іранська армія заявила, що не буде відмовлятися від контролю Ормузької протоки, через яку проходять нафтові танкери. Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія доозброює свої військові кораблі, щоб завдати удару по Ірану, якщо перемовини будуть неуспішними.

У пʼятницю, 10 квітня, ЗС Ірану заявили, що виведуть управління Ормузькою протокою на новий рівень, збереже контроль та не відмовиться «від законних прав Ірану». Центральний штаб армії також заявив, що іранські збройні сили «тримають палець на спусковому гачку».

Водночас у США також попередили про можливі атаки на Іран у разі провалу переговорів. Так, президент США Дональд Трамп в інтервʼю The New York Post заявив, що американські військові кораблі зараз завантажують «найкращими боєприпасами» для нових ударів по території Ірану, якщо мирні переговори в Пакистані ні до чого не призведуть.

«І якщо ми не домовимось, ми її (зброю – ред.) використаємо, і використаємо її дуже ефективно», – сказав Трамп.

Зазначимо, переговори між американською та іранською сторонами мають відбутися в суботу, 11 квітня, в пакистанському Ісламабаді. На перемовини вирушив віцепрезидент Джей Ді Венс. Під час переговорів США очікують укласти остаточний мир з Іраном.

Нагадаємо, про перемирʼя країни оголосили 7 квітня після того, як Трамп анонсував «знищення цілої цивілізації». Обидві сторони заявляють про свою перемогу. Серед ключових пунктів домовленостей – розблокування Ормузької протоки для безпечного судноплавства. Водночас Іран заявив, що відійде від цих угод, якщо Ізраїль продовжить бити по території Лівану та терористичному угрупованню «Хезболла».