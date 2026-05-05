Посадовця арештували із альтернативою застави у близько 1 млн грн

У Мукачівському районі під час отримання хабаря від підрядника затримали голову Івановецької громади. Посадовцеві загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у вівторок, 5 травня, йдеться про реалізацію проєкту з оновлення системи вуличного освітлення загальною вартістю понад 500 тис. грн.

У Закарпатській обласній прокуратурі встановили, що підрядник виконав зобов’язання у повному обсязі. Частину грошей він отримав, однак решта суми залишалася заблокованою – сільський голова вимагав у підприємця відкат.

Під час перемовин про хабарі сільський голова використовував завуальовані фрази, називаючи відкати «мішками зерна» чи «градусами».

«Посадовець навмисно не підписував необхідні фінансові документи, створюючи штучні перешкоди для оплати. під час розслідування задокументовано передачу підозрюваному 20 тис. грн, після чого його одразу затримали», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі та СБУ не називають прізвища затриманого. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про голову Івановецької громади Михайла Мишкулинця.

За оперативними даними, схема в селі на Мукачівщині могла діяти системно упродовж тривалого часу. Під час затримання в посадовця вилучили розрахунки, в яких окремо прописані суми відкатів.

Підозрюваному інкримінують вимагання та одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

Голову громади арештували з альтернативою застави у близько 1 млн грн. Прокуратура проситиме суд відсторонити підозрюваного від займаної посади.