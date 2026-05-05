Помер депутат Львівської облради двох скликань, лісівник Михайло Ільницький. Про це у вівторок, 5 травня, повідомили у Львівській облраді та Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

«У віці 70 років відійшов у вічність депутат Львівської обласної ради IV та VII скликань, заступник директора Національного природного парку «Бойківщина» Михайло Ільницький», – сказано в повідомленні ЛОР.

В управлінні лісового та мисливського господарства зазначили: «Михайло Михайлович все свідоме життя присвятив українському лісу. Він був першим обраним трудовим колективом Турківського лісгоспу директором, а згодом – директором Боринського лісгоспу. Під його керівництвом був створений селекційний лісовий розсадник та вирощені молоді карпатські ліси, які зростають як живий пам’ятник».

Михайло Ільницький – уродженець Турки, був депутатом Львівської облради у 2015-2020 роках від БПП «Солідарність».