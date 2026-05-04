На місці підземних переходів на вул. Героїв УПА, 73 збудували скляні кіоски

Господарський суд Львівської області відмовився задовольнити позов міської ради і заборонити експлуатацію МАФів, які збудували на місці підземних переходів у Львові. Суд не знайшов доказів, що кіоски загрожують життю і здоров’ю людей. Міська рада буде оскаржувати це рішення в апеляції.

Йдеться про перебудову двох підземних переходів на вул. Героїв УПА, 73. У 2009 році Львівська міська рада передала приміщення переходів у власність ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Фірма мала капітально їх відремонтувати під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту. Замість цього у 2023-2024 роках компанія самовільно збудувала два МАФи. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» – правонаступнику ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Однак земельна ділянка під кіосками є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА.

У суді перебувають кілька справ щодо незаконного будівництва та невиконання умов договору, а через захоплення комунальної землі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справа перебуває у Франківському районному суді. Також міська рада намагалась через суд зобов’язати ПП «Правниче агентство “Статус-Кво”» звільнити самовільно зайняті ділянки і скасувати право власності на самобуди, однак Господарський суд не знайшов ознак самочинного будівництва та відмовив у задоволенні позову.

Окремо ЛМР просила суд заборонити ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» експлуатацію кіосків, оскільки їх використання без введення в експлуатацію загрожує життю і здоров’ю людей. Крім цього, у 2024 році міська Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Героїв УПА, 73 та виявила низку порушень. Результати цієї перевірки підприємці оскаржують.

Однак суд не знайшов доказів, що це будівництво загрожує життю і здоров’ю людей, зокрема й перевірка ДАБК не встановила таких порушень, наслідки яких могли б привести до надзвичайної ситуації. Крім цього, вказано в рішенні, міська рада вимагає фактично виконати приписи ДАБК, але не має таких повноважень. Тож суддя Зоряна Горецька у задоволенні позову ЛМР відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» належить підприємцю з Брюховичів Володимиру Косенку – адвокату відомого судді-засівальника Ігоря Зварича. У власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.