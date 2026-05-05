На гостей фестивалю чекає різноманітна програма: концерти, змагання з дартсу та вечірка електронної музики

У Львові з 15 до 17 травня відбудеться дванадцятий фестиваль крафтового пива Craft Beer & Vinyl Music Festival. Львів’ян та гостей запрошують на !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26). На гостей чекає різноманітна програма: концерти, змагання з дартсу та вечірка електронної музики. Розповідаємо про програму фестивалю детальніше і чому його варто відвідати.

Локація

Craft Beer & Vinyl Music Festival традиційно відбудеться на території FESTrepublic на вулиці Старознесенській, 24-26. Простір, облаштований на території колишнього заводу «Галичскло», вже не вперше стає майданчиком для подій такого формату та вдало відповідає їхній атмосфері.

Що пити та їсти на фестивалі?

Цього року гості фестивалю Craft Beer & Vinyl Music Festival зможуть відкрити для себе як нові та незвичні, так і перевірені часом класичні й актуальні трендові сорти пива. Понад 40 крафтових броварень з усієї України презентуватимуть свою унікальну продукцію під час заходу.

На додачу до крафтового пива, на гостей чекає масштабний фудкорт із різноманітною кухнею. Тут можна буде скуштувати страви як від улюблених львівських закладів, так і від цікавих нових проєктів, які тільки знайомлять зі своїми смаками. Це чудова нагода поєднати дегустацію пива з гастрономічними відкриттями та знайти ідеальні поєднання.

Хто на сцені?

На фестивальному концерті виступатимуть: YUKO, YAGODY, Zlypni і Павло Зібровов. У межах події також відбудеться масштабна вечірка електронної музики, організована спільно з благодійною формацією TANØK. Головною зіркою електронної сцени стане всесвітньо відома діджейка Nakadia – артистка світового рівня, яка має понад 2000 виступів у 89 країнах. Вона є резиденткою глобальної техно-сцени та виступала на таких подіях, як Tomorrowland, Loveland і Watergate.

Що можна дізнатись нового та цікавого?

Окрім музичної програми, на Craft Beer & Vinyl Festival працюватиме ярмарок із професійним обладнанням для пивоваріння. Відвідувачі зможуть поспілкуватися з пивоварами та власниками броварень і дізнатися про нові тренди індустрії та закулісся виробництва.

Біг із келихом – це реально

У межах фестивалю Craft Beer & Vinyl у Львові пивоварня PRAVDA організовує тематичний фановий забіг BEER & VINYL RUN. Подія поєднує спортивний формат із культурною програмою фестивалю та залучає відвідувачів до нестандартної активності. Учасники можуть обрати одну з команд, що представляють відомі українські крафтові пивоварні, зокрема 2085, Citadel, Fathers, Brater, Take Your Time та інші.

Бігуни зможуть позмагатись за улюблену пивоварню у двох категоріях: індивідуальний забіг (620 м) та естафета із чотирьох учасників (620 м). Головне завдання передати келих пива наступному учаснику команди та не втрати половину по дорозі.

Організатори обіцяють пам’ятні подарунки, включно з медалями-відкривачками та фестивальними келихами, а переможці отримають пивні бокси від партнерів. Участь доступна власникам квитків на фестиваль. Для УБД участь безкоштовна. Частину коштів буде передано на підтримку ЗСУ.

Що ще цікавого?

Тиха вечірка

Beer stretching

А з дітьми можна?

Під час фестивалю для дітей буде облаштовано окрему зону з розвагами та аніматорами. Також для юних відвідувачів заплановані творчі майстер-класи. Діти до 12 років можуть відвідати подію безкоштовно, за умови перебування у супроводі дорослих.

На фестивалі кожен зможе перевірити свою влучність

Якщо ви колись думали «а чи влучу я в яблучко?», фестиваль дає шанс це перевірити. Протягом усіх днів фестивалю на його території відбуватимуться Всеукраїнські змагання з дартсу – «CRAFT BEER & VINYL DARTS OPEN». Відвідувачі зможуть долучитися до атмосфери змагань і спробувати свої сили в дартсі.

Не забувайте донатити

Окрім музики та пива, фестиваль стане майданчиком для підтримки армії. Відвідувачі зможуть долучитися до збору на «Рій помсти» – у планах закупівля 400 денних FPV-дронів та 25 FPV-літаків для фронту.

Квитки на фестиваль Craft Beer & Vinyl Music Festival можна придбати тут. Є два види квитків: на всі три дні із фірмовим фестивальним келихом – 1200 грн, або ж на один день та без келиха – 350 грн. Безкоштовний вхід для дітей до 12 років у супроводі дорослих, учасників бойових дій при наявності посвідчення, а також для родин загиблих на війні.

На фестивалі діє вже традиційне правило: пиво наливають лише у скляні келихи з мірними позначками. Його можна придбати на вході або принести свій – той самий, що залишився з попередніх років. Ця традиція існує вже дев’ятий рік і стала впізнаваною частиною події. Головне – щоб на келиху були позначки 100/200/300 мл.

Усі фото Craft Beer & Vinyl Music Festival