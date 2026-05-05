Зморшок - рідкісний їстівний гриб, який цінують в народній медицині

З кінця квітня до кінця травня триває сезон зморшків – їстівного і популярного серед прихильників народної медицини гриба. Зморшок – доволі рідкісний, тож вполювати його – це удача. Проте цей гриб недосвідчені грибники можуть легко сплутати з отруйним двійником – строчком. Розповідаємо, як відрізнити ці два різні види грибів.

Їстівний гриб четвертої категорії зморшок звичайний росте лише з кінця квітня до кінця травня, зустрічається в листяних лісах, на лісових галявинах і навіть в садах, йдеться на сайті «Світ грибів України». Найкраще його шукати після дощів.

Шапинка і ніжка зморшка – ніби зрослі між собою. Висота шапинки яйцевидної форми – 3–6 см, діаметр – 3–5 см, вона пориста, зморшкувата і порожниста, що, вочевидь, і вплинуло на назву гриба. М'якуш зморшка ламкий, білий, з приємним запахом. Зморшок вживають після відварювання впродовж 20 хвилин, а також смаженим і сушеним.

Зморшок - рівний та охайний (фото В лісі)

Натомість строчок звичайний та інші види строчків належать до неїстівних отруйних грибів. Ще одна назва, що добре характеризує отруйний строчок, – «телячі тельбухи». Якщо зморшок має гарно упорядковані складочки на акуратному яйцеподібному капелюшку, то строчок – нерівний і неохайний. До того ж строчок практично не має запаху.

Строчок - схожий на телячі тельбухи (фото В лісі)

Окрім того, отруйний строчок звичайний полюбляє інші місця – хвойні ліси, місця поблизу пнів і мертвої деревини, на вигорілих чи вирубаних ділянках лісу, йдеться на сайті «В лісі».

