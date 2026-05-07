Чиновника затримали в кабінеті під час отримання частини хабаря

В Ужгороді арештували службовця Державної екологічної інспекції в Закарпатській області. Посадовцю, який за хабар працевлаштував знайомого, загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 7 травня, службовець, використовуючи своє становище, запропонував чоловіку допомогу у працевлаштуванні до екологічної інспекції. Свої послуги оцінив у 3 тис. доларів, запевняючи, що має необхідні зв’язки та може вплинути на ухвалення позитивного рішення.

«Після того, як кандидат фактично отримав посаду, підозрюваний отримав у своєму службовому кабінеті частину обумовленої суми – 80 тис. грн. Одразу після цього його викрили правоохоронці», – розповіли в прокуратурі.

Держінспектору оголосили підозру в хабарництві (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чиновника відсторонили від займаної посади та арештували з можливістю внести 100 тис. грн застави. Прокуратура оскаржуватиме недостатній розмір застави та встановлюватиме інших причетних до схеми.