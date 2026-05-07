Громада вимагає зберегти близько 4 га території та облаштувати там парк ветеранів

У середу, 6 травня, біля міського озера в Івано-Франківську пройшла акція протесту проти будівництва дороги, що має з’єднати вулиці Романа Гурика та Степана Ленкавського. Люди вимагають в мерії розглянути заборону будівництва на сесії міської ради, передає «ПІК».

Йдеться про прокладання нової вулиці через зелену зону поруч з міським озером. В Івано-Франківській міськраді кажуть, що дорога має розвантажити Південний бульвар, вул. Гетьмана Мазепи й сусідні вулиці та підвищити ефективність роботи громадського транспорту.

Натомість мешканці переконані, що будівництво дороги призведе до вирубки дерев та зникнення єдиної зеленої зони в мікрорайоні. За словами учасниці протесту Любові Горощак, громада вимагає зберегти близько 4 га території та створити там парк ветеранів.

«Ділянка активно використовується: тут облаштований дитячий майданчик, висаджені дерева, зокрема яблуневий сад на честь воїнів. У всіх сімей є діти, є внуки. І хто, як не ми, має залишити цю зелену зону для майбутніх поколінь», – зазначила франківка.

Нагадаємо, 11 вересня 2025 року управління капітального будівництва Івано-Франківської міськради провело тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва дороги біля озера. Після цього мешканці міста зареєстрували петицію, зібравши під нею необхідні голоси для розгляду мерією.

У відповідь секретар міської ради Віктор Синишин зазначив, що будівництво дороги передбачено чинним генеральним планом міста, а зʼєднання вулиць Романа Гурика та Степана Ленкавського сприятиме розвантаженню вулиць Гетьмана Мазепи, Короля Данила та дасть можливість виїзду на набережну без додаткових обʼїздів.

Наразі розробку проєкту відклали. Мешканці мікрорайону планують подати нове звернення щодо вилучення дороги з генплану міста і закликали владу винести це питання на найближчу сесію міської ради.