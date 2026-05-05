Спецдозвіл на розробку родовища з подальшим видобутком нафти і газу продається на 20 років

Державна служба геології та надр України оголосила про проведення аукціону з продажу спецдозволу на користування Лисовицькою площею. Стартова ціна лота – 1,1 млрд грн.

За інформацією маркетплейсу електронних аукціонів Ubiz.ua, Лисовицька площа розташована у межах Стрийського району Львівської області та Калуського району Івано-Франківської області, на північній околиці Болехова.

Надра містять природний газ, нафту, газ, розчинений у нафті, та конденсат. Дозвіл на геологічне вивчення ділянки та розробку родовища з подальшим видобутком нафти і газу продається на 20 років.

Ділянка розташована на північній околиці Болехова (натисніть для збільшення)

Заявки від учасників приймають до 28 липня з гарантійним внеском 221,5 млн грн. Акціон, запланований на 29 липня, відбудеться у разі надходження щонайменше двох заяв. Стартова ціна лота – 1,1 млрд грн, а розмір кроку – 500 тис. грн.

Нагадаємо, торги Лисовицькою площею ініціювала створена в лютому 2025 року київська компанія «Флексор Інвест», що належить бізнесмену з Полтавщини Богдану Кравченку.

Перед цим «Флексор Інвест» просила Держгеонадра виставити на продаж дозвіл на нафтогазоконденсатну площу Кремінецька в Надвірнянському районі. Але в Міндовкілля не погодили торги через розташування значної частини ділянки в межах Карпатського національного природного парку і ботанічного заказника місцевого значення «Копчин».